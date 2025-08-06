দেবের সঙ্গে শুভশ্রী, রাজকে প্রাক্তন স্ত্রীর খোঁচা

দীর্ঘদিন পর বড় পর্দায় ফিরছেন দেব ও শুভশ্রী গাঙ্গুলী। তাঁদের নতুন ছবি ‘ধূমকেতু’-র ট্রেলার মুক্তির পর থেকেই উত্তেজনায় টলিপাড়া। এই আইকনিক জুটিকে আবার একসঙ্গে দেখতে মুখিয়ে রয়েছেন দর্শকরা। তবে এই সিনেমা ঘিরে আলোচনায় উঠে এসেছেন পরিচালক রাজ চক্রবর্তী।
দেব-শুভশ্রীর পুরনো রসায়নের মাঝে হঠাৎ করেই আলোচনার কেন্দ্রে চলে এসেছেন রাজের প্রাক্তন স্ত্রী শতাব্দী মিত্র। শুভশ্রীর সিনেমার ট্রেলার মুক্তির ঠিক পরের সন্ধ্যায় শতাব্দীর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট নতুন করে জল্পনা সৃষ্টি করেছে।
শতাব্দী লিখেছেন, 'কিরে, কেমন লাগছে? আমারও ঠিক এরকমই লেগেছিল, ঠিক এইরকমই। বুঝলি তো? হিসট্রি রিপিটস। বুকের বাঁদিকটা চিনচিন করছে তো! আমারও করেছিল, ঠিক তেরো বছর আগে।'
তিনি আরও লেখেন,'আজ তুই যে জায়গায় দাঁড়িয়ে, আমি অনেক আগেই হেঁটেছি সেই পথ ধরে। তোর এই বুকের বাঁদিকের চিনচিনে ব্যথা। আমারও খুব চেনা, ঠিক একই পথ ধরে।'
যদিও শতাব্দী কারও নাম উল্লেখ করেননি, তবে তাঁর ইঙ্গিত যে রাজ চক্রবর্তীর দিকেই, তা নিয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই টলিউডে। একসময় রাজের ক্যারিয়ারের শুরুতে শতাব্দীই ছিলেন তাঁর পাশে। পরবর্তীতে রাজের জীবনে আসে একাধিক সম্পর্কের গুঞ্জন। এরপর বিচ্ছেদ ঘটে শতাব্দীর সঙ্গে।
পরবর্তীতে শুভশ্রীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন রাজ। এখন তাঁদের সংসার সুখেই চলছে। একমাত্র সন্তানকে নিয়ে রাজ ও শুভশ্রী সম্প্রতি ছুটি কাটাতে বেরিয়েছেন।
বিডি প্রতিদিন/মুসা