রাতুলকে উৎসর্গ করে 'রকসল্ট' ব্যান্ডের প্রথম গান

রক শিল্পীদের নিয়ে আয়োজিত রিয়েলিটি শো ‘দ্য কেইজে’ গিয়ে গঠিত হয় 'রকসল্ট' নামের একটি ব্যান্ড। এই ব্যান্ডটি প্রকাশ করেছে তাদের প্রথম গান ‘নিষ্পত্তি’। আর গানটি তারা উৎসর্গ করেছে প্রয়াত ‘ওন্ড’ ব্যান্ডের ভোকাল এ কে রাতুলের স্মৃতির উদ্দেশে।
গানটি লিখেছেন ব্যান্ডের ভোকালিস্ট সাজ্জাদ আল নাহিয়ান। গানটি শোনা যাচ্ছে 'রকসল্ট বাংলাদেশ' ইউটিউব চ্যানেলে। পাশাপাশি অ্যাপল মিউজিক, অ্যামাজন মিউজিক ও স্পটিফাইয়েও গানটি শোনা যাচ্ছে। গানের ভিডিও অ্যানিমিশনে দেখা গেছে এফিটাপে রাতুলের মৃত্যুর তারিখ ও সামনে দাঁড়িয়ে কারো অপেক্ষা।
গেল বছরের ডিসেম্বরের ৪ তারিখ তৈরি হয় ব্যান্ড 'রকসল্ট'। রকসল্ট নাম দেওয়ার কারণ কী প্রশ্নে দলের বেজ গিটারিস্ট শোয়াইব রেজা রাজীব বলেন, আমরা রক ঘরানার গান করবো, যেখানে নতুনের সংমিশ্রণ থাকবে, নব্বই দশকের গান থাকবে, এই মিশ্রণ হবে বলে 'সল্ট' নাম দেওয়া হয়।"
‘দ্য কেইজ’ শোতে চ্যাম্পিয়ন হয়েই দলটি তাদের কার্যক্রম শুরু করে। তাদের প্রথম গান ‘নিষ্পত্তি’। গানটি ২৭ জুলাই প্রকাশ হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সাউন্ড ইঞ্জিনিয়ার, বেজিস্ট ও ‘ওন্ড’ ব্যান্ডের ভোকাল এ কে রাতুলের মৃত্যুতে গানের প্রচার পিছিয়ে দেওয়া হয়।
দলটির বর্তমান লাইনআপে রয়েছে সাজ্জাদ আল নাহিয়ান (ভোকাল), গিটারে রাযিন মুহতাদি শিহাব ও অরূপ চৌধুরী, বেজ গিটারে শোয়াইব রেজা রাজীব , সৈয়দ আরিফুল আওয়ান (ড্রামস)।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ