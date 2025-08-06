ব্যালট বাক্সের সুরক্ষায় ৫০ লাখ তালা কিনবে ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যালট বাক্সের সুরক্ষা নিশ্চিতে ৫০ লাখ লক (তালা) কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। পাশাপাশি সাড়ে ২৭ লাখ সিলও কিনতে যাচ্ছে সংস্থাটি। এ ছাড়া নির্বাচনের জন্য ২৩ হাজার কেজি লাল গালা, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সের লক ৫০ লাখ, অফিশিয়াল সিল ৮ লাখ ৪০ হাজার, মার্কিং সিল ১৭ লাখ ৫০ হাজার, ব্রাস সিল ১ লাখ ১৫ হাজার, গানি ব্যাগ ১ লাখ ১৫ হাজার, হেসিয়ান বড় ব্যাগ ৭০ হাজার ও ১ লাখ ১৫ হাজার হেসিয়ান ছোট ব্যাগ কিনবে ইসি। গতকাল নির্বাচনি সামগ্রী কেনাকাটার সংক্রান্ত এক প্রতিবেদন থেকে বিষয়টি জানা গেছে। আগামী ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে নির্বাচনি কেনাকাটা শেষ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন ইসি সচিব আখতার আহমদ।
এদিকে ভোট কারচুপি ঠেকাতে ও কেন্দ্রপ্রধানের নিরাপত্তা নিশ্চিতে প্রিসাইডিং অফিসারকে দেহরক্ষী দেওয়ার নীতিগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন কমিশন (ইসি)। এ ছাড়া ভোট ব্যবস্থাপনার উন্নয়নে আরও কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় মাঠ কর্মকর্তাদের সে প্রস্তাব পাঠাতে বলেছে সংস্থাটি।
সোমবার ইসির নির্বাচন পরিচালনা শাখার উপসচিব মোহাম্মদ মনির হোসেন এ সংক্রান্ত চিঠি সংশ্লিষ্ট সবাইকে পাঠিয়েছেন। চিঠিতে আরও বলা হয়েছে, নির্বাচন কমিশন ওই বিষয়াদির সঙ্গে প্রিসাইডিং অফিসারদের দায়িত্ব পালনে সক্ষমতা বৃদ্ধি ও অ্যাপসের মাধ্যমে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে আরও কী কী পদক্ষেপ নেওয়া যায় সে বিষয়ে মাঠপর্যায়ের নির্বাচন কর্মকর্তাদের মতামত গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।