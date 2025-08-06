বাদাম থেকে অলিভ অয়েল— প্রাকৃতিক উৎসেই ভিটামিন ই-এর সমাধান

প্রজনন স্বাস্থ্য নিয়ে সাধারণত চিকিৎসা কিংবা ফার্টিলিটি ক্লিনিকের কথা আগে মাথায় আসে। তবে সম্প্রতি একজন পুষ্টিবিদ ভিটামিন ‘ই’–এর গুরুত্ব নিয়ে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেছেন। তার মতে, এই ভিটামিন শুধু ত্বক ও চুলের জন্য নয়, প্রজনন ক্ষমতা বাড়াতেও এটি খুব কার্যকর।
পুরুষদের ক্ষেত্রে ভিটামিন ই অক্সিডেটিভ স্ট্রেস (শরীরে ক্ষতিকর উপাদানের চাপ) কমায়, যা শুক্রাণুর গুণগত মান, গতি ও সংখ্যা উন্নত করতে সাহায্য করে। একটি ১৯৯৬ সালের গবেষণার (Suleiman et al.) উদ্ধৃতি দিয়ে এই পুষ্টিবিদ বলেন, ভিটামিন ই ও সেলেনিয়াম একসঙ্গে গ্রহণ করলে শুক্রাণুর গতি ও মানে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়।
নারীদের জন্য এই ভিটামিন ডিম্বস্ফোটন (ovulation) বাড়াতে সাহায্য করে এবং জরায়ুর প্রাচীর পুরু করে, যা গর্ভস্থাপন (implantation) সহজ করে তোলে। ২০১২ সালের একটি গবেষণা (Cicek et al.) অনুযায়ী, গর্ভাবস্থার শুরুর দিকে ভিটামিন ই ভ্রূণের কোষ বিভাজনের সময় সুরক্ষা প্রদান করে।
পুষ্টিবিদ পূজা মাখিজা জানান, প্রাকৃতিকভাবে ভিটামিন ই পাওয়া যায় বাদাম, সূর্যমুখী বীজ, অ্যাভোকাডো, পালং শাক, গমের তেল ও অলিভ অয়েল থেকে। তবে তিনি সতর্ক করে বলেন, অতিরিক্ত পরিমাণে (৪০০ IU/দিনের বেশি) ভিটামিন ই খাওয়া ঠিক নয়, কারণ এটি রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়ায় সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। তাই খাবারের মাধ্যমেই এই ভিটামিন গ্রহণ করা ভালো এবং প্রয়োজনে বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া উচিত।
তার ভাষায়, ‘এখন যেহেতু জানলেন, পুষ্টির দিক থেকে নিজেকে প্রস্তুত করুন একদম প্রফেশনালের মতো।’
বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল