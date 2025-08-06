ক্রিকেটবিশ্ব এমনকি দলের ক্রিকেটাররাও যখন বিশ্বাস করছেন ম্যাচ তাদের নাগালের বাইরে, ঠিক তখনই ভারতের জয়ের নায়ক মোহাম্মদ সিরাজ বিশ্বাস করেছেন দল জিতবে এবং তিনি পারবেন। টেস্টের শেষ দিন তাঁর বিশ্বাসই সত্য হলো। জিততে ইংল্যান্ডের প্রয়োজন ছিল ৩৫ রান, ভারতের ৪ উইকেট। সিরাজ একাই চার ব্যাটারের তিনজনকে ফিরিয়ে ভারতকে জেতালেন ৬ রানে। সিরিজে পাঁচটি ম্যাচই খেলে সিরাজ নিয়েছেন সর্বোচ্চ ২৩ উইকেট। তাঁর পারফরম্যান্সে ভারত ওভাল টেস্ট জিতে সিরিজ ২-২-তে শেষ করেছে। সিরাজের এমন পারফরম্যান্সের মন্ত্র তাঁর মায়ের দোয়া, বাবার কবর জিয়ারত ও বিরাট কোহলির অনুপ্রেরণা। তবে ম্যাচসেরা হয়ে এ পেসার জানান, ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর একটি ওয়ালপেপার তাঁর মনে বিশ্বাস এনে দিয়েছিল যে তিনি পারবেন। সংবাদ সম্মেলনে সিরাজ বললেন, ‘সকালে উঠেই আমি একটা ইমোজি খুঁজছিলাম ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোকে নিয়ে তৈরি “বিশ্বাস”। আমি জানি আমাকে দিয়ে বিশেষ কিছু সম্ভব। তখন থেকে বিশ্বাস করেছি, আমি পারব।’
প্রকাশ: ০০:০০, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
ক্রীড়া ডেস্ক
