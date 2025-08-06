অ্যাশেজে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে খেলার ধরন বদলাবে না অস্ট্রেলিয়া

এখন প্রায় সাড়ে তিন মাস বাদে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে গড়াবে মর্যাদার অ্যাশেজ সিরিজ। ইতোমধ্যে ঐতিহ্যবাহী এই সিরিজ ঘিরে আলোচনা শুরু হয়ে গেছে। সম্প্রতি ইংল্যান্ডের ‘বাজবল’-এর বিপরীতে আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে ২-২ ব্যবধানে ড্র পেয়েছে ভারত। যদিও অস্ট্রেলিয়া সেই পথে হাঁটতে আগ্রহী না।
অস্ট্রেলিয়ার উইকেটরক্ষক ব্যাটার অ্যালেক্স ক্যারি জানিয়েছেন, ইংল্যান্ডের ‘বাজবল’ ঘরানার ক্রিকেট নিয়ে ভাবছেন না তারা। গত চারটি অ্যাশেজ সিরিজের দুটি জিতেছে অস্ট্রেলিয়া, বাকি দুটি হয়েছে ড্র। ফলে ২০১৫ সালের পর থেকে ট্রফি নিজেদের কাছেই রাখে অস্ট্রেলিয়া।
২০২৩ সালে ইংল্যান্ডের মাটিতে শেষ সিরিজটি ২-২ ব্যবধানে ড্র হয়। ২০২২ সালে কোচ ব্রেন্ডন ম্যাককালামের অধীনে যে আগ্রাসী টেস্ট স্টাইল চালু করেছে ইংল্যান্ড, সেটিই মূলত ‘বাজবল’ নামে পরিচিত। এই স্টাইলে ইংল্যান্ড অটল থাকলেও, নিজেদের পরিবর্তনের কিছু দেখছেন না ক্যারি।
তিনি বলেন, সম্ভবত আমাদের ক্রিকেটের ধরনে তেমন কোনো পরিবর্তন আনতে হবে না। আমরা যখন সবশেষ অ্যাশেজে (ইংল্যান্ডে) ছিলাম, তখন তাদের খেলার নতুন ধরন নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছিল। বেশ কয়েক বছর ধরেই এটি দেখছি এবং এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছু থাকবে না। আমরা জানি তারা কীভাবে খেলে।
সম্প্রতির সময়ে ফর্মে আছে ইংল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া দুই দলই। ভারতের আগ্রাসী ক্রিকেটের বিপক্ষে বাজবল তত্ত্ব বজায় রেখে সিরিজ ড্র করেছে বেন স্টোকসের দল।
অন্যদিকে, নিজেদের মাটিতে টেস্ট সিরিজে ওয়েস্ট ইন্ডিজকে হোয়াইটওয়াশ করেছে অস্ট্রেলিয়া। এই জয়ে অজিদের আত্মবিশ্বাস রয়েছে তুঙ্গে। অ্যাশেজের প্রথম টেস্ট শুরু হবে ২১ নভেম্বর, পার্থ স্টেডিয়ামে। ২০২১-২২ মৌসুমে অস্ট্রেলিয়ায় অনুষ্ঠিত সিরিজে ৪-০ ব্যবধানে জিতেছিল স্বাগতিকরা।
