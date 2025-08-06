চট্টগ্রামে ছেলের হাতে পিতা খুন

চট্টগ্রামের বাঁশখালী উপজেলার চাম্বল ইউনিয়নের পূর্ব চাম্বল রুদ্রপাড়া এলাকায় মাদকাসক্ত ছেলে তপন রুদ্র (২০) বাবা দুলাল রুদ্রকে (৫০) কুপিয়ে খুন করেছেন। গত মঙ্গলবার রাতে এ ঘটনা ঘটে। উপজেলার চাম্বল ইউনিয়নের পূর্ব চাম্বল রুদ্রপাড়া এলাকায় এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনার পর স্থানীয়রা ছেলেকে আটক করে থানায় সোপর্দ করে।
পুলিশ জানায়, পূর্ব চাম্বল গ্রামের দুলাল রুদ্রের ছেলে মাদকাসক্ত তপন রুদ্র স্থানীয় মিয়ার দোকান এলাকায় একটি সেলুনে চাকরি করতো। মাদকাসক্ত অবস্থায় চাকরি ছেড়ে দিয়ে সে বেকার হয়ে পড়ে। গত মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাদক সেবনের জন্য বাবা দুলাল রুদ্রের কাছ থেকে টাকা দাবি করে। টাকা না পেয়ে ক্ষিপ্ত হয়ে দা দিয়ে কুপিয়ে বাবাকে জখম করে। স্থানীয়রা আহতাবস্থায় তাকে উদ্ধার করে বাঁশখালী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয়। রাত সাড়ে ১০টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় দুলালের মৃত্যু হয়। এ ঘটনার পর স্থানীয়রা তপনকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দেয়।
বাঁশখালী থানার ওসি মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করা হয়েছে। লাশ ময়নাতদন্তের জন্য চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজে পাঠানো হয়েছে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।
বিডি প্রতিদিন/এএ