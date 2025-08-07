আনোয়ারায় চাঞ্চল্যকর মানিক হত্যা মামলার প্রধান আসামি প্রেপ্তার

চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার চাঞ্চল্যকর মানিক হত্যা মামলার প্রধান আসামি মো. রাসেলকে (৩৬) গ্রেপ্তার করেছে র্যাব-৭। রাসেল উপজেলার পূর্ব কন্যারা এলাকার মৃত আবু নাছের কন্ট্রাক্টরের ছেলে। বুধবার (৬ আগস্ট) নগরীর বালুচড়া কুলাগাঁও এলাকা থেকে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়।
র্যাব জানায়, নিহত মানিকের সাথে রাসেল এবং সেলিম নামে দুজনের পাওনা টাকা নিয়ে বিরোধ চলে আসছিল। গত ১৭ মার্চ রাসেল মানিককে টাকা দেয়ার কথা বলে পরৈকড়া এলাকায় নিয়ে যায়। পরে সেখানে রাসেল ও তার অন্যান্য সহযোগীদের সাথে পাওনা টাকা পরিশোধ নিয়ে বাকবিতণ্ডার সৃষ্টি হয়। একপর্যায়ে রাসেল এবং তার অন্যান্য সহযোগীরা মানিককে কুপিয়ে ও পিটিয়ে আহত করে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে চমেক হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরদিন সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় তার বড় ভাই মোহাম্মদ বাবু প্রকাশ বাবুল বাদী হয়ে ২ জনকে এজাহারনামীয় এবং অজ্ঞাতনাম ২/৩ জনকে আসামি করে একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন।
র্যাব আরও জানায়, বুধবার গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বিকাল সাড়ে ৩টায় নগরীর বায়েজিদ থানাধীন বালুচড়া কুলাগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে মামলার প্রধান আসামি মো. রাসেলকে গ্রেপ্তার করা হয়। তাকে আনোয়ারা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে।
