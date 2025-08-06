ঢেপা নদীতে বৃদ্ধের লাশ

দিনাজপুরের বীরগঞ্জে নিখোঁজের এক দিন পর নদী থেকে আবু তাহের আলী (৭০) নামের এক বৃদ্ধের লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ। গতকাল সকালে নিজপাড়া ইউনিয়নের প্রেমবাজার ঈদগাঁ সংলগ্ন ঢেপা নদী থেকে তার লাশ উদ্ধার করা হয়।
আবু তাহের উপজেলার মোহনপুর ইউনিয়নের চকদফর গ্রামের বাসিন্দা। স্থানীয় ও পারিবারিক সূত্রে জানা যায়, সোমবার জমিতে কাজ করার জন্য বাড়ি থেকে বের হন তিনি। দিন পেরিয়ে গেলেও বাড়ি ফেরেননি।
গতকাল সকালে ঢেপা নদীতে লাশ ভাসতে দেখে পুলিশকে খবর দেন স্থানীয়রা। পরিবারের সদস্যরা লাশটি আবু তাহেরের বলে শনাক্ত করেন।
বীরগঞ্জ থানার ওসি আবদুল গফুর বলেন, ‘লাশের শরীরে আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়নি। এ ঘটনায় অপমৃত্যু মামলা করা হয়েছে। পরিবারের অভিযোগ না থাকায় স্বজনদের কাছে লাশ হস্তান্তর করা হয়েছে।’