টানা বৃষ্টি ও উজান থেকে আসা পাহাড়ি রাঙামাটির কাচালং নদীর পানি বিপৎসীমা অতিক্রম করেছে। অন্যদিকে শরীয়তপুরের জাজিরায় প্রমত্তা হয়ে ওঠা পদ্মার ভাঙনে আতঙ্কে ভুগছে হাজার হাজার মানুষ। ইতোমধ্যে শরীয়তপুরের জাজিরা উপজেলার নাওডোবা ইউনিয়নের জিরো পয়েন্ট এলাকায় পদ্মা নদীর ভয়াবহ ভাঙনে আলম খাঁরকান্দি জামে মসজিদের দ্বিতল ভবন বিলীন হয়ে গেছে। মঙ্গলবার সকালের এই ভাঙনে স্থানীয়দের মাঝে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। শরীয়তপুর জেলা প্রশাসক ভাঙনকবলিতদের স্থায়ী বসবাসের জন্য খাসজমি দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন। গত বছরের নভেম্বরে পদ্মা সেতু প্রকল্পের ইনস্ট্রাকশন ইয়ার্ডের রক্ষাবাঁধ এলাকায় ভাঙন শুরু হয়। চলতি বছর ছয় দফা ভাঙনে প্রায় ৬৫০ মিটার রক্ষাবাঁধ নদীগর্ভে বিলীন হয়েছে। এর ফলে আলম খাঁরকান্দি, ওছিম উদ্দিন মাদবরকান্দি, উকিল উদ্দিন মুন্সিকান্দি ও মাঝির ঘাট এলাকার ৩০টি ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান এবং ৫০টি বসতবাড়ি ইতোমধ্যে পদ্মায় হারিয়ে গেছে। এ ছাড়া শতাধিক পরিবার তাদের ঘরবাড়ি নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিতে বাধ্য হয়েছে। নদীভাঙন বাংলাদেশের একটি সাংবার্ষিক সমস্যা। প্রতি বছর বিপুলসংখ্যক মানুষ নদীভাঙনে সর্বস্ব হারায়। মানবিক সমস্যার শিকার হয় ভুক্তভোগীরা। একসময়ের অবস্থাপন্ন মানুষও রাতারাতি নিঃস্ব হয়ে পড়ে। বিশেষ করে পদ্মা একটি ভাঙনপ্রবণ নদী। এ নদীর কোথায় ভাঙনের থাবা বিস্তৃত হবে আর কোথায় চর পড়বে, তা যেন প্রকৃতির খেয়ালের ওপর নির্ভরশীল। শরীয়তপুর জেলা প্রশাসন নদীভাঙনকবলিত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর যে ঘোষণা দিয়েছে, তা প্রশংসার দাবিদার। রাঙামাটিতে ভারী বর্ষণ ও পাহাড়ি ঢলে সড়ক ডুবে যাওয়ায় ভোগান্তিতে পড়েছেন পর্যটকরা। কাপ্তাই হ্রদের পানিও বিপৎসীমায় পৌঁছেছে। বিপর্যয় ঠেকাতে ইতোমধ্যে কর্ণফুলী নদীতে ৯ হাজার কিউসেক পানি ছাড়া হয়েছে। বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবেই প্রাকৃতিক দুর্যোগের দেশ। সাহসভরে দুর্যোগ মোকাবিলা করে টিকে আছে এ দেশের মানুষ। দুর্যোগকবলিত এলাকার মানুষের পাশে প্রশাসন সহায়তার হাত বাড়িয়ে দেবে- এমনটিই প্রত্যাশিত।
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
বন্যা ও নদীভাঙন
দুর্গতদের পাশে দাঁড়ান
