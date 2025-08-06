কী কারণে হঠাৎ কক্সবাজার সফর

কক্সবাজারে হঠাৎ এনসিপির পাঁচ শীর্ষ নেতার আগমন ঘিরে নানান গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। এমনকি তাঁদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার হাসের বৈঠকের গুঞ্জন ছড়িয়ে পড়েছে। তবে হোটেল কর্তৃপক্ষ ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সূত্র বলছেন, বিষয়টি সত্য নয়।
নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক কক্সবাজার জেলা পুলিশের এক কর্মকর্তা বলেন, ‘এনসিপির নেতারা আজ (৫ আগস্ট) বেলা ১১টা ২৫ মিনিটে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইনসের একটি ফ্লাইটে কক্সবাজার আসেন। পরে ইনানীর সি পার্ল বিচ রিসোর্টের (রয়েল টিউলিপ) ৫০০১, ৫০০২ ও ৫০০৩ নম্বর কক্ষে অবস্থান নেন। এনসিপির পাঁচ নেতার মধ্যে রয়েছেন হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম, ডা. তাসনিম জারা, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী, জারার স্বামী এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক খালিদ সাইফুল্লাহ এবং সারজিস আলমের স্ত্রী হাফেজা রাইতা।
তাঁরা ভিআইপি লাউঞ্জ ব্যবহার না করে সাধারণ যাত্রীদের গেট দিয়ে বের হয়ে যান। এনসিপি নেতাদের বহনকারী গাড়ির চালক নুরুল আমিন জানান, তাঁর গাড়িতে হাসনাত আবদুল্লাহ, সারজিস আলম, নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী এবং দুজন নারী-একজন সারজিস আলমের স্ত্রী এবং অন্যজন সমন্বয়ক (তাসনিম জারা) রয়েল টিউলিপে যান। তাঁর গাড়িটি পূর্বনির্ধারিত ভাড়া করা নয়। বিমান থেকে নেমে ওই গাড়ি করে সরাসরি হোটেলে চলে যান। স্থানীয় সূত্র জানিয়েছেন, ইনানীর সি পার্ল বিচ রিসোর্টের (রয়েল টিউলিপ) এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর লোকজন অবস্থান নিয়েছেন। কক্সবাজারের পুলিশ সুপার মো. সাইফউদ্দীন শাহীন বলেন, ‘পাঁচ নেতা রয়েল টিউলিপে অবস্থান করছেন। তবে এখানে যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক রাষ্ট্রদূত পিটার হাস নেই। পুরো হোটেলে মাত্র তিনজন বিদেশি রয়েছেন, তাঁরা সবাই চীনা নাগরিক।’ অন্যদিকে ইনানীর সি পার্ল বিচ রিসোর্টের (রয়েল টিউলিপ) সামনে বিক্ষোভ করেন বিএনপির নেতা-কর্মীরা। এতে নেতৃত্ব দেন উখিয়া উপজেলা বিএনপির সাবেক দপ্তর সম্পাদক সেলিম সিরাজী। তিনি বলেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এখনো ষড়যন্ত্র থেমে নেই। যারা ভোটে ক্ষমতায় আসতে পারবে না তারা এখানে বসে দেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ করেন তিনি।
সি পার্ল বিচ রিসোর্ট অ্যান্ড স্পার (রয়েল টিউলিপ) চিফ সিকিউরিটি অফিসার কামরুজ্জামান বলেন, ‘আমাদের হোটেলে আজ পিটার হাস তো ননই, এ মুহূর্তে কোনো বিদেশি অতিথি নাই।’
এনসিপির মুখ্য সমন্বয়ক নাসীরুদ্দীন পাটওয়ারী গণমাধ্যমকে বলেন, ‘আমরা এখানে ঘুরতে এসেছি। সংবাদমাধ্যমে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে তা সম্পূর্ণ গুজব।’ এনসিপির যুগ্ম আহ্বায়ক খালিদ সাইফুল্লাহ বলেন, ‘পিটার হাসের সঙ্গে আমাদের কোথাও কোনো বৈঠক হয়নি। আমরা কয়েকজন ব্যক্তিগত ট্যুরে এখানে (কক্সবাজারে) এসেছি।’