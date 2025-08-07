সবাই একত্র থাকুন ভোটের প্রস্তুতি নিন

জুলাই-আগস্ট গণ অভ্যুত্থানের বছরপূর্তি উপলক্ষে নীলফামারীতে বিজয় র্যালির আগে এক সমাবেশে সাবেক সংসদ সদস্য প্রকৌশলী শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিন বলেছেন, সবাইকে একত্র থেকে নির্বাচনের প্রস্তুতি নিতে হবে। তারুণ্যের ‘প্রথম ভোট ধানের শীষে হোক’-এর প্রতিফলন ঘটাতে হবে।
গতকাল বিকালে নীলফামারী ডিসি অফিস চত্বরে আয়োজিত সংক্ষিপ্ত সমাবেশে তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন। পরে বিজয় র্যালি বের করা হয়। এর নেতৃত্ব দেন শাহরিন ইসলাম চৌধুরী তুহিন। জেলা, উপজেলা, পৌর, ইউনিয়ন ওয়ার্ড বিএনপি ছাড়াও অঙ্গসহযোগী সংগঠনসমূহের হাজারো নেতা-কর্মী র্যালিতে অংশ নেন। সমাবেশে জেলা বিএনপির আহ্বায়ক মীর সেলিম ফারুকের সভাপতিত্বে জেলা বিএনপির সদস্যসচিব এ এইচ এম সাইফুল্লাহ রুবেল, আহ্বায়ক কমিটির সদস্য আবু মোহাম্মদ সোয়েম ও মুক্তার হোসেন বক্তব্য দেন। সমাবেশ পরিচালনা করেন নীলফামারী সদর উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক শামীম শাহ আলম তমু। প্রধান অতিথি আরও বলেন, স্বৈরাচারের পতন হয়েছে, শেখ হাসিনা পালিয়েছে। ১৮ বছরের যন্ত্রণা দূর হয়েছে। মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছে। ছাত্র-জনতার আন্দোলনে সব শহীদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করে তিনি বলেন, তাঁদের এই অবদান বিএনপি কখোনো ভুলবে না। আমরা তাদেরকে স্যালুট জানাই।