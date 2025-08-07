শহীদের স্বপ্ন পূরণে ঐক্যবদ্ধ আহ্বান

চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির সদস্য সচিব নাজিমুর রহমান বলেছেন, গণঅভ্যুত্থানে যারা শহীদ হয়েছেন এবং গত ১৭ বছরে ফ্যাসিস্ট সরকারের দুঃশাসনে যারা নির্যাতিত, নিপীড়িত, গুম ও খুনের শিকার হয়েছেন—সেই সব বীর শহীদের স্বপ্নের বাংলাদেশ গড়ে তুলতে আমাদের সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে।
বৃহস্পতিবার চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির উদ্যোগে বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমানের পক্ষ থেকে জুলাই গণঅভ্যুত্থানে শহীদ ১৮ জনের পরিবারকে সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।
নাজিমুর রহমান বলেন, সব ভেদাভেদ ভুলে নতুন বাংলাদেশ গড়ার মধ্য দিয়ে শহীদদের স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে হবে।
তিনি বলেন, গত ১৫ বছরে আওয়ামী লীগ সরকার দেশের গণতন্ত্র, ভোটাধিকার ও নাগরিক অধিকার ধ্বংস করে দিয়েছে। এই ফ্যাসিস্ট সরকারের বিরুদ্ধে গণতান্ত্রিক আন্দোলন করতে গিয়ে বিএনপির হাজার হাজার নেতা-কর্মী গুম, খুন, মামলা ও হামলার শিকার হয়েছেন। জুলাই-আগস্টের আন্দোলনেও বিএনপির বহু নেতা-কর্মী শহীদ হয়েছেন। অনেকেই পঙ্গু হয়েছেন, কেউ কেউ দৃষ্টিশক্তি হারিয়েছেন।
তিনি আরও বলেন, শহীদ পরিবারের পাশে বিএনপি অতীতেও ছিল, ভবিষ্যতেও থাকবে। বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান দেশ ও জনগণের আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে কাজ করে যাচ্ছেন। আগামীতে বিএনপি জনগণের ভোটে রাষ্ট্রক্ষমতায় এলে সব হত্যাকাণ্ডের সুষ্ঠু বিচার করা হবে।
চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক শওকত আজম খাজার সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন শহীদ ওয়াসিম আকরাম, শহীদ ফয়সাল আহমেদ শান্ত, শহীদ ওমর নুরুল আবছার, শহীদ হৃদয় চন্দ্র তরুয়া, শহীদ সাইমন হোসেন, শহীদ তানভীর সিদ্দিকী, শহীদ ওমর ফারুক, শহীদ শহিদুল ইসলাম, শহীদ আলম, শহীদ ইউসুফ, শহীদ জামাল, শহীদ নিজাম উদ্দীন, শহীদ ইসমামুল হক, শহীদ নুরুল আমিন, শহীদ নুরু মোস্তফা, শহীদ মাহমুদুর রহমান সৈকত, শহীদ ফজলে রাব্বী ও শহীদ আহসান হাবিবের পরিবারের সদস্য ও প্রতিনিধিরা।
উপস্থিত ছিলেন চট্টগ্রাম মহানগর বিএনপির যুগ্ম আহ্বায়ক এম এ আজিজ, সৈয়দ আজম উদ্দীন, শফিকুর রহমান স্বপন, হারুন জামান, শাহ আলম, ইয়াছিন চৌধুরী লিটন, শিহাব উদ্দীন মোবিন, সদস্য কামরুল ইসলাম, জাফর আহমদ, একে খান, এম এ সবুর, আবু মূসা এবং জাতীয়তাবাদী জুলাই যোদ্ধা কেন্দ্রীয় কমিটির সভাপতি আলিফ উদ্দীন রুবেল ও সাধারণ সম্পাদক ফারহান জামিল।
বিডিপ্রতিদিন/কবিরুল