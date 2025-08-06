বাংলাদেশ প্রতিদিন ই-পেপার সাবস্ক্রিপশনের শুভ যাত্রা

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ই-পেপারের সাবস্ক্রিপশন চালু হয়েছে। গতকাল বিকালে বাংলাদেশ প্রতিদিন পরিবারের সদস্যদের নিয়ে কেক কেটে নতুন এ যাত্রার উদ্বোধন করেন দৈনিকটির অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ও বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক আফরোজা বেগম। এখন থেকে তিনটি ভিন্ন ভিন্ন মডেলে সাবস্ক্রিপশন নিয়ে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে পড়া যাবে পত্রিকাটির ই-পেপার। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ইস্ট-ওয়েস্ট মিডিয়া গ্রুপের ডিএমডি গিয়াস উদ্দিন রিমন, বাংলাদেশ প্রতিদিনের ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আবু তাহের, নির্বাহী সম্পাদক মন্জুরুল ইসলাম, উপ-সম্পাদক (মাল্টিমিডিয়া) রাজু আহমেদ, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক (মাল্টিমিডিয়া) রুহুল আমিন রাসেল, প্রধান প্রতিবেদক জুলকার নাইন, হেড অব সার্কুলেশন মো. বিল্লাল হোসেন মন্টু, হেড অব মার্কেটিং সালাহউদ্দিন আহমেদ, অনলাইন ইনচার্জ শামছুল হক রাসেল প্রমুখ। এ সময় বসুন্ধরা গ্রুপের পরিচালক আফরোজা বেগম বাংলাদেশ প্রতিদিনের সাংবাদিক ও কর্মীদের খোঁজখবর নেন ও শুভকামনা জানান।
বাংলাদেশ প্রতিদিন তার যাত্রার শুরু থেকেই পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য সংবাদ প্রকাশ করে যাচ্ছে। সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলায় গ্রহণযোগ্যতায় বরাবরই শীর্ষে রয়েছে পত্রিকাটি। জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ প্রতিদিনকে প্রচার সংখ্যার শীর্ষ দৈনিক ঘোষণা করা হয়েছে বারবার। প্রিন্টের পাশাপাশি পত্রিকাটির অনলাইন ভার্সন সারা দুনিয়াতে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের কাছে জনপ্রিয়তার শীর্ষে। বাংলার পাশাপাশি পত্রিকাটির ইংরেজি ভার্সন রয়েছে। বর্তমানে ভিডিও কনটেন্ট নিয়ে দ্রুত জনপ্রিয়তা পাচ্ছে বাংলাদেশ প্রতিদিন মাল্টিমিডিয়া।