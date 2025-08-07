বাসের ধাক্কায় মোটরসাইকেল থেকে পড়ে তরুণীর মৃত্যু

রাজধানীর খিলক্ষেতে কাওলা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের প্রবেশ মুখে বাসের ধাক্কায় রাইড শেয়ার মোটরসাইকেলের পেছনে বসে থাকা এক তরুণীর মৃত্যু হয়েছে। তার বয়স আনুমানিক ২৮।
গতকাল বেলা পৌনে ১১টায় মুমূর্ষু অবস্থায় ওই নারীকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হলে জরুরি বিভাগের দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন। ওই তরুণীকে হাসপাতালে নিয়ে আসা যুবক সুমন বলেন, মোটরসাইকেলটিকে বাস ধাক্কা দিলে ওই তরুণী রাস্তায় ছিটকে পড়েন। ঘটনার পর মোটরসাইকেলের চালক তার বাইক নিয়ে পালিয়ে যান।
আমি আহত তরুণীকে ঢামেকে নিয়ে আসি। ঢামেক পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ মোহাম্মদ ফারুক জানান, অজ্ঞাত ওই নারীর লাশ ময়নাতদন্তের জন্য জরুরি বিভাগের মর্গে পাঠানো হয়েছে। একই সঙ্গে বিষয়টি সংশ্লিষ্ট থানা পুলিশকে জানানো হয়েছে।