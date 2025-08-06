ফটিকছড়িতে জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তিতে জামায়াতের গণমিছিল

জুলাই অভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর ফটিকছড়ি থানা শাখার উদ্যোগে মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) এক বর্ণাঢ্য গণমিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ফটিকছড়ি সরকারি কলেজ মাঠ থেকে মিছিল শুরু হয়ে বিবিরহাট বাজার ঘুরে বাসস্টেশনে এসে সমাবেশে পরিণত হয়। সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জামায়াতের চট্টগ্রাম উত্তর জেলা শাখার শূরা সদস্য অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন থানা আমীর নাজিম উদ্দিন ইমু এবং সঞ্চালনায় ছিলেন সাধারণ সম্পাদক ইউসুফ বিন সিরাজ।
বিশেষ অতিথি ছিলেন শ্রমিক কল্যাণ ফেডারেশনের সহ-সভাপতি অধ্যক্ষ শহিদুল ইসলাম চৌধুরী, এজহারুল ইসলাম, এডভোকেট ইসমাইল গনি, মাওলানা নুরুল আলম আজাদ, প্রফেসর সেলিম উদ্দিনসহ অনেকে।
বক্তারা বলেন, জুলাই অভ্যুত্থান ছিল দেশের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের দাবি বাস্তবায়ন এবং ফ্যাসিস্ট শাসনের অবসানেই ছিল এর মূল লক্ষ্য। তারা অবাধ নির্বাচনের জন্য চয়েস ভোটিং চালু, দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ এবং ‘জুলাই সনদ’ বাস্তবায়নের দাবি জানান।
