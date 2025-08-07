চিকিৎসক-রোগীর স্বজন মারামারি

২৫০ শয্যাবিশিষ্ট চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলা হাসপাতালে এক চিকিৎসক ও এক রোগীর স্বজনের বিরুদ্ধে পরস্পরকে মারধরের অভিযোগ উঠেছে। এ ঘটনায় হাসপাতালে প্রায় দুই ঘণ্টা বন্ধ থাকে চিকিৎসাসেবা। ঘটনাটি ঘটেছে গতকাল দ্বিতীয় তলায় বহির্বিভাগে। মারধরের শিকার হন হাসপাতালের মেডিকেল অফিসার মারুফুর রহমান রাব্বী। রোগীর স্বজন হলেন, হাসপাতাল সংলগ্ন মসজিদপাড়া মহল্লায় ইমাম হোসেন বাররু। উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা হওয়ার পর দুপুর ১টার দিকে আবারও চিকিৎসাসেবা শুরু হয়।
তিনি আরও বলেন, চিকিৎসককে মারধরের ঘটনাটি উভয় পক্ষকে নিয়ে মীমাংসা করা হয়েছে। তাই এ ঘটনায় আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে না।