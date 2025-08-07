সড়কে বোমা ফাটিয়ে ডাকাতি

মেহেরপুরের গাংনী থানার অদূরে হাতবোমার বিস্ফোরণ ঘটিয়ে আবারও ডাকাতির ঘটনা ঘটেছে। এ সময় বেশ কয়েকজন পথচারীর কাছ থেকে নগদ টাকাসহ অন্যান্য মালামাল নিয়ে গেছে ডাকাতরা। মঙ্গলবার রাত ১০টার দিকে এ গাংনী-ধানখোলা সড়কের বিল্লাল নার্সারি সংলগ্ন ঘটনাটি ঘটে।
জানা গেছে, ৭ থেকে ৮ জনের একটি ডাকাত দল দেশি অস্ত্র নিয়ে হঠাৎ রাস্তা অবরোধ করে তিনটি ককটেল বিস্ফোরণ ঘটায়। এতে আশপাশে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এরপর তারা অস্ত্রের মুখে জিম্মি করে অন্তত ১০ জন পথচারীর কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা ও মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেয়।
গাংনী থানার ওসি বলেন, জড়িতদের গ্রেপ্তারে অভিযান চলছে। এদিকে এ ঘটনায় এলাকায় চরম আতঙ্ক বিরাজ করছে।