ব্রাজিলে ২৫ বছরের মধ্যে সর্ববৃহৎ তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের সন্ধান

ব্রাজিলের উপকূলে ২৫ বছরের মধ্যে সর্ববৃহৎ তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছে ব্রিটেনের বহুজাতিক তেল ও গ্যাস কোম্পানি বিপি (ব্রিটিশ পেট্রোলিয়াম)।
কোম্পানিটি বর্তমানে পুনরায় জীবাশ্ম জ্বালানি খাতে মনোনিবেশ করার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। এমন সময় এই তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রের সন্ধান তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি হিসেবে এসেছে।
বিপি জানিয়েছে, তারা ব্রাজিলের বিখ্যাত শহর রিও ডি জেনেইরো থেকে ৪০৪ কিলোমিটার দূরে ২ হাজার ৩৭২ মিটার পানির গভীরে তেল ও গ্যাসের সন্ধান পেয়েছে।
বিপি’র উৎপাদন ও পরিচালনা বিষয়ক নির্বাহী ভাইস প্রেসিডেন্ট গর্ডন বিরেল বলেন, আমাদের অনুসন্ধান দলের জন্য এটি একটি ব্যতিক্রমী সাফল্যের বছর হিসেবে যুক্ত হলো, যা আমাদের আপস্ট্রিম খাতকে সম্প্রসারণে প্রতিশ্রুতিরই প্রমাণ।
চলতি বছর বিপির এটি দশম আবিষ্কার। তেল ও গ্যাসের সর্বশেষ সন্ধানের খবর প্রকাশের পর লন্ডনে বিপির শেয়ারের দাম এক শতাংশেরও বেশি বেড়ে গেছে।
বিপি তাদের বৈশ্বিক অনুসন্ধান কর্মসূচি জোরদার করছে। আগামী তিন বছরে তাদের প্রায় ৪০টি কূপ খননের পরিকল্পনা রয়েছে, যার মধ্যে ২০২৫ সালেই ১৫টি পর্যন্ত কূপ খনন করা হতে পারে।
বহুজাতিক কোম্পানিটি ২০৩০ সালে প্রতিদিন ২৩ থেকে ২৫ লাখ ব্যারেল তেল উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে।
সূত্র : রয়টার্স।
বিডি-প্রতিদিন/বাজিত