যুক্তরাষ্ট্রে মেডিকেল উড়োজাহাজ বিধ্বস্ত, নিহত ৪

যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার চিনলে মিউনিসিপ্যাল বিমানবন্দরে অবতরণের সময় একটি মেডিকেল পরিবহন বিমান বিধ্বস্ত হয়ে আগুন ধরে যায়। এতে বিমানে থাকা চারজনই নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে স্থানীয় পুলিশ। খবর এবিসি নিউজের।
নাভাজো পুলিশ ডিপার্টমেন্ট জানায়, প্লেনটি কাছের একটি হাসপাতাল থেকে রোগী নেওয়ার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। তবে অবতরণের সময়ই দুর্ঘটনাটি ঘটে।
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল অ্যাভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) জানিয়েছে, দুর্ঘটনায় বিধ্বস্ত হওয়া বিমানটি একটি 'বিচক্রাফ্ট ৩০০' মডেলের ডুয়াল-প্রোপেলার বিমান ছিল। প্লেনটি সিএসআই এভিয়েশেন নামক একটি সংস্থার মালিকানাধীন। এর প্রধান কার্যালয় আলবুকার্ক, নিউ মেক্সিকোতে অবস্থিত।
দুর্ঘটনার কারণ এখনও নিশ্চিত নয়। এফএএ ও ন্যাশনাল ট্রান্সপোর্টেশন সেফটি বোর্ড (এনটিএসবি) ঘটনাস্থলে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।
নাভাজো ডিপার্টমেন্ট অফ ইমার্জেন্সি ম্যানেজমেন্টের পরিচালক শেরেন সান্দোভাল জানান, বিমানের ক্রুরা চিনলে শহরের ইন্ডিয়ান হেলথ সার্ভিস হাসপাতাল থেকে একজন সংকটাপন্ন রোগীকে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করছিলেন। রোগীকে গ্রহণ করে বিমানটি ফের আলবুকার্ক ফিরে যাওয়ার কথা ছিল। তবে, রোগীর অবস্থান কিংবা তার বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে এখনো কিছু জানা যায়নি।
এর আগে গত জানুয়ারিতে, যুক্তরাষ্ট্রের ফিলাডেলফিয়াতে আরেকটি মেডিকেল পরিবহন বিমান বিধ্বস্ত হয়ে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছিল। সেই দুর্ঘটনায় বিমানের ভয়েস রেকর্ডার কাজ করছিল না বলে এনটিএসবি জানিয়েছিল।
সূত্র: এবিসি নিউজ
বিডি প্রতিদিন/মুসা