রুশ কূটনীতিকের ওপর ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদে হামলা, মস্কোর নিন্দা

অবৈধ বসতি গিভ'আত আসাফের কাছে রাশিয়ার কূটনৈতিক যানবাহনের ওপর ইসরায়েলি বসতি স্থাপনকারীদের হামলার অভিযোগ করেছে রাশিয়া। ঘটনাটি ঘটেছে গত সপ্তাহে। এ ঘটনাকে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশনের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন উল্লেখ করে নিন্দা জানিয়েছে মস্কো।
রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা মঙ্গলবার বলেন, রাশিয়ান দূতাবাসের গাড়িটি ফিলিস্তিন কর্তৃপক্ষের সাথে কর্মরত রাশিয়ার কূটনীতিকদের বহন করছিল। এ কূটনীতিকরা ইসরায়েলের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথেও অনুমোদিত।
জাখারোভা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেন, ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনীর সৈন্যরা হামলাকারীদের ঠেকাতে কোনো ধরনের পদক্ষেপই নেয়নি, যা অত্যন্ত রহস্যজনক।
তিনি আরও বলেন, আমরা এই ঘটনাকে ১৯৬১ সালের কূটনৈতিক সম্পর্ক বিষয়ক ভিয়েনা কনভেনশনের নির্লজ্জ লঙ্ঘন হিসেবে বিবেচনা করছি। এ বিষয়ে তেল আবিবে রাশিয়ান দূতাবাস আনুষ্ঠানিকভাবে ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষের কাছে প্রতিবাদপত্র জমা দিয়েছে বলেও তিনি জানান।
এই ঘটনার প্রেক্ষিতে আবারও ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পক্ষে তাদের অবস্থান পুনর্ব্যক্ত করেছে রাশিয়া। ক্রেমলিন মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ইসরায়েল-ফিলিস্তিন দ্বন্দ্বের একমাত্র সমাধান হলো দ্বিরাষ্ট্র নীতির ভিত্তিতে সমাধান।
১৯৮৮ সালেই সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা ঘোষণা সমর্থন করেছিল বলে উল্লেখ করেন তিনি।
