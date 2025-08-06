ঘানায় হেলিকপ্টার বিধ্বস্তে দুই মন্ত্রীসহ নিহত ৮

ঘানার প্রতিরক্ষা ও পরিবেশমন্ত্রীসহ আটজন বুধবার হেলিকপ্টার দুর্ঘটনায় নিহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে দেশটির প্রেসিডেন্টের কার্যালয়। এর কয়েক ঘণ্টা আগে সশস্ত্র বাহিনীর তিনজন ক্রু ও দুইমন্ত্রীসহ পাঁচজন যাত্রী নিয়ে একটি হেলিকপ্টার রাডার থেকে অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা জানানো হয়। খবর সিএনএনের।
পরে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানায়, দুর্ঘটনায় হেলিকপ্টারে থাকা সবাই নিহত হয়েছেন। নিহতদের মধ্যে ছিলেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী এডওয়ার্ড ওমানে বোমাহ এবং পরিবেশ মন্ত্রী ইব্রাহিম মুর্তালা মোহাম্মেদ।
এডওয়ার্ড ওমানে বোআমাহ এ বছরের শুরুতে জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট জন মহামা শপথ নেওয়ার পরই প্রতিরক্ষামন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব নেন। অন্যদিকে ইব্রাহিম মুর্তালা মোহাম্মেদ পরিবেশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে ছিলেন।
তাদের মৃত্যুতে শোক জানিয়ে ঘানার প্রেসিডেন্টের চিফ অব স্টাফ জুলিয়াস ডেবরাহ বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ও সরকার আমাদের সহকর্মী ও দেশের সেবায় নিহত সেনা সদস্যদের পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা ও শোক প্রকাশ করছে।
