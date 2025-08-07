যুক্তরাষ্ট্রে সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর হামলা, জারি হলো লকডাউন

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে একটি সামরিক ঘাঁটিতে বন্দুকধারীর গুলির ঘটনা ঘটেছে। এ ঘটনায় পুরো ঘাঁটিতে লকডাউন জারি করা হয়েছে। ঘাঁটির একটি ফেসবুক পোস্টে জানানো হয়, সেসময় সেখানে ‘হতাতের খবর’ পাওয়া গেছে।
তবে এখন পর্যন্ত কতজন আহত বা নিহত হয়েছেন, তা নিশ্চিত হওয়া যায়নি। ঘাঁটিটি আটলান্টা শহর থেকে প্রায় ৩৮৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত।
লেফটেন্যান্ট কর্নেল অ্যাঞ্জেল টমকো অ্যাসোসিয়েটেড প্রেসকে (এপি) বলেন, “আমরা এখনো পরিস্থিতি মূল্যায়ন করছি এবং সক্রিয় বন্দুকধারীর অস্তিত্ব নিশ্চিত করতে পারি।”
ঘটনার পরপরই সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে সামরিক সদস্যদের ঘটনাস্থল থেকে সরে যেতে দেখা যায়। এ ছাড়া স্থানীয় সংবাদমাধ্যমগুলোর বরাতে জানা গেছে, আশপাশের স্কুলগুলোও সতর্কতামূলক লকডাউনের আওতায় আনা হয়েছে।
এফবিআইয়ের আটলান্টা অফিস থেকে জানানো হয়েছে, তারা ঘটনাটি সম্পর্কে অবগত এবং হামলাস্থলে এখনো পরিস্থিতি ‘সক্রিয়’ রয়েছে।
জর্জিয়ার গভর্নর ব্রায়ান কেম্প এক্স-এ লিখেছেন, “আমরা আহতদের, তাদের পরিবার ও যারা দায়িত্ব পালনে এগিয়ে এসেছেন, তাদের কথা হৃদয়ে রাখছি ও প্রার্থনা করছি। আমরা জর্জিয়ার সবাইকে অনুরোধ করছি যেন তারাও তাই করেন।”
এদিকে কংগ্রেসম্যান বাডি কার্টার—যার নির্বাচনী এলাকা ফোর্ট স্টুয়ার্ট ঘাঁটি অন্তর্ভুক্ত করে—তিনি জানিয়েছেন, “পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছি।” তিনি আরও বলেন, “আহতদের, তাদের পরিবারের ও আমাদের কমিউনিটিকে রক্ষা করতে গিয়ে কাজ করা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সাহসী সদস্যদের জন্য প্রার্থনায় শামিল হোন।”
বিডি প্রতিদিন/আশিক