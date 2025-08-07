গাজা দখলের পরিকল্পনা নিয়ে নেতানিয়াহু ও আইডিএফ প্রধানের মতবিরোধ

ফিলিস্তিনের গাজা উপত্যকা সম্পূর্ণরূপে দখল করার পরিকল্পনা নিয়ে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু ও তাদের প্রতিরক্ষা বাহিনীর (আইডিএফ) চিফ অব স্টাফ ইয়াল জামিরের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছে। জামির এই পরিকল্পনাকে ইসরায়েলি বাহিনীর জন্য একটি ‘ফাঁদ’ বলে উল্লেখ করেছেন।
তাদের মধ্যে আরেকটি মতবিরোধের কারণ ছিল প্রধানমন্ত্রীর ছেলে ইয়াইর নেতানিয়াহুর একটি টুইট। ইয়াইর কোনো সরকারি পদে নেই। কিন্তু তিনি আইডিএফ প্রধান জামিরের বিরুদ্ধে ‘বিদ্রোহ এবং সামরিক অভ্যুত্থানের চেষ্টা’ করার অভিযোগ তুলেছিলেন।
এই অভিযোগের প্রতিবাদে জামির বলেন, এটা কেমন দেখায়? কেন আপনি আমার ওপর আক্রমণ করছেন? যুদ্ধের মাঝখানে কেন আমার বিরুদ্ধে এসব কথা বলছেন?
নেতানিয়াহু এর জবাবে বলেন, মিডিয়ায় পদত্যাগের হুমকি দেবেন না। আমি এটা মেনে নিতে পারি না যে, আপনি বারবার হুমকি দেবেন... যদি আপনার পরিকল্পনা মেনে না নেওয়া হয়, তাহলে আপনি চলে যাবেন। আমার ছেলের বয়স ৩৩ বছর, সে একজন প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ।
ইসরায়েলি গণমাধ্যমগুলো বলছে, সাম্প্রতিক সময়ে ইসরায়েলি মন্ত্রিপরিষদের সঙ্গে বারবার ঝামেলায় জড়িয়েছেন আইডিএফ প্রধান জামির। বিশেষ করে গাজায় যুদ্ধ সম্প্রসারণের সিদ্ধান্তের কারণে। ইসরায়েলি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সূত্র থেকে জানানো হয়েছে যে, যদি জামির গাজা দখলের পরিকল্পনায় আপত্তি জানান, তাহলে তিনি পদত্যাগ করতে পারেন।
জানা গেছে, মঙ্গলবার একটি বৈঠকে আইডিএফ প্রধান জামির বলেন, গাজা সম্পূর্ণ দখল করলে সেখানে হামাসের হাতে বন্দি ৫০ জন জিম্মির জীবন বিপন্ন হতে পারে। এদের মধ্যে অন্তত ২০ জন এখনো জীবিত বলে ধারণা করা হয়। এছাড়া, এই পদক্ষেপ ইসরায়েলি সেনাবাহিনীর ওপর আরও চাপ বাড়াবে।
এই বিতর্কটি ছিল মন্ত্রিপরিষদ এবং আইডিএফের মধ্যে চলমান মতবিরোধের একটি অংশ। এই ঘটনা ইসরায়েলের কয়েকজন সীমিত সংখ্যক মন্ত্রীর তিন ঘণ্টার বৈঠকের সময় ঘটে। বৃহস্পতিবার গাজা দখলের পরিকল্পনা অনুমোদনের জন্য একটি মন্ত্রিসভার ভোটের আগে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।
রিপোর্ট অনুযায়ী, হামাসের সঙ্গে আলোচনা থমকে যাওয়ায় নেতানিয়াহু তার ডানপন্থী জোটের দীর্ঘদিনের দাবি অনুযায়ী গাজা দখলের দিকে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
কান পাবলিক ব্রডকাস্টারকে আইডিএফ প্রধান জামির বলেন, আপনি গাজায় একটি ফাঁদ তৈরি করতে যাচ্ছেন। চ্যানেল ১২-ও জামিরের বক্তব্য তুলে ধরে জানায়, পুরো গাজা দখল করলে জিম্মিদের জীবনকে মারাত্মকভাবে বিপন্ন করবে এবং টানা দুই বছর যুদ্ধ চালিয়ে আসা ইসরাইলি সেনাবাহিনীর মনোবল নষ্ট করবে।
বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী, আইডিএফ প্রধান জামির গাজা উপত্যকা সম্পূর্ণভাবে দখলের পরিবর্তে গাজা সিটি এবং অন্যান্য জনবহুল এলাকা ঘিরে ফেলা এবং সেখান থেকে আক্রমণ চালানোর পরামর্শ দিয়েছেন। ওয়ালা নিউজের রিপোর্ট অনুযায়ী, আইডিএফ প্রধান ধাপে ধাপে এগিয়ে যাওয়ার প্রস্তাব দিয়েছেন।
নেতানিয়াহু জামিরকে গাজা দখলের জন্য নতুন পরিকল্পনা তৈরি করে মন্ত্রিসভার কাছে উপস্থাপন করতে বলেন। জামির যখন বলেন যে, তিনি ইতোমধ্যেই পরিকল্পনা জমা দিয়েছেন। তখন নেতানিয়াহু বলেন, এটি আপডেট করে আবার উপস্থাপন করুন।
বর্তমানে গাজা উপত্যকার প্রায় ৭৫ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে ইসরায়েলি সেনারা। নতুন পরিকল্পনার অধীনে, ইসরায়েলি সেনাদের বাকি অঞ্চলও দখল করতে হবে। যার ফলে পুরো গাজা ইসরায়েলের নিয়ন্ত্রণে আসবে। এই পদক্ষেপের ফলে গাজার লাখ লাখ বেসামরিক নাগরিক এবং সেখানে কাজ করা মানবিক সংস্থাগুলোর ওপর কী প্রভাব পড়বে, তা এখনও স্পষ্ট নয়।
সূত্র : টাইমস অব ইসরায়েল
বিডি প্রতিদিন/কেএ