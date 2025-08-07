চীনে ঝুলন্ত সেতুর তার ছিঁড়ে ৫ জনের মৃত্যু

চীনের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় শিনজিয়াং প্রদেশের ইলি কাজাখ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের একটি দর্শনীয় স্থানে ঝুলন্ত সেতুর তার ছিঁড়ে পড়ায় ৫ জন নিহত হয়েছেন এবং আহত হয়েছেন আরও ২৪ জন। রাষ্ট্র পরিচালিত সংবাদ সংস্থা শিনহুয়া এ তথ্য জানিয়েছে। খবর রয়টার্সের।
ঘটনাটি ঘটে বুধবার সন্ধ্যায়। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।
দুর্ঘটনার পর এলাকাটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং তদন্ত শুরু হয়েছে। ইতিমধ্যে চীনের কেন্দ্রীয় সরকার একটি তদন্তকারী দল ঘটনাস্থলে পাঠিয়েছে, যারা আহতদের চিকিৎসা এবং দুর্ঘটনার কারণ তদারকি করবে।
ঘটনার ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যেগুলোর সত্যতা নিশ্চিত করেছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স। ভিডিওতে দেখা যায়, সেতুটি হেলে পড়েছে, একাংশ নদীর উপর ঝুলে রয়েছে এবং কিছু মানুষ নিচে পড়ে যাচ্ছেন। একজনকে কাঠের প্ল্যাঙ্কে করে সরিয়ে নেওয়ার দৃশ্যও দেখা গেছে।
দুর্ঘটনাস্থল ‘শিয়াতা’ নামে পরিচিত, যা প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা ৬৫ বর্গকিলোমিটার এলাকা। সেখানে রয়েছে পাহাড়, উপত্যকা, নদী ও প্রাচীন জনপদের ধ্বংসাবশেষ।
