ট্রাম্পের জরিমানা শুল্ক নিয়ে চাপের মধ্যেই রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি ভারতের

রাশিয়ার কাছ থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের ওপর জরিমানা শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বর্তমানে ভারতীয় পণ্যের ওপর আমদানি শুল্ক বাড়িয়ে ৫০ শতাংশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র। ভারত ইতোমধ্যেই ট্রাম্পের শুল্কের পরিপ্রেক্ষিতে কড়া প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। এই আবহের মধ্যেই কোনওরকম তোয়াক্কা না করে রাশিয়ার সঙ্গে যে ভারতের সম্পর্ক অটুট থাকবে, তা একটি সমঝোতা স্বারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে স্পষ্ট করে দিয়েছে নয়াদিল্লি।
ভারত-রাশিয়া আধুনিকীকরণ ও শিল্প সহযোগিতা বিষয়ক ওয়ার্কিং গ্রুপের ১১তম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় ৬ আগস্ট। সেখানেই অ্যালুমিনিয়াম, সার, রেলপথ এবং খনির প্রযুক্তিতে সহযোগিতা আরও গভীর করার জন্য একটি সমঝোতাস্মারক স্বাক্ষর করেছে ভারত ও রাশিয়া। এরই সঙ্গে বিরল খনিজ পদার্থ নিয়েও পারস্পরিক বৃদ্ধির সুযোগ নিয়েও চুক্তি হয়েছে দুই দেশের।
রাশিয়া ইতোমধ্যেই ট্রাম্পের শুল্ক আরোপের বিষয়ে ভারতের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। রাশিয়া থেকে পণ্য কেনা বন্ধ করার জন্য ভারতের ওপর যথেষ্ট শুল্ক আরোপের বিষয়ে রাশিয়া সতর্ক করেছে।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এক বিবৃতিতে বলেছেন, আমরা এমন অনেক বক্তব্য শুনি যা আসলে হুমকিস্বরূপ, দেশগুলোকে রাশিয়ার সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করার প্রচেষ্টা। আমরা এই ধরনের বক্তব্যকে বৈধ বলে মনে করি না।
ডোনাল্ড ট্রাম্প ভারতীয় আমদানির ওপর অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক আরোপের পদক্ষেপকে কড়া ভাষায় নিন্দা করেছে ভারত। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে ট্রাম্পের সিদ্ধান্তকে অন্যায়, অন্যায্য এবং অযৌক্তিক বলে অভিহিত করেছে। ভারত পুনর্ব্যক্ত করেছে যে, জাতীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য যা কিছু করা প্রয়োজন ভারত তাই করবে। ভারতের মতে, সামগ্রিক শুল্ক ৫০ শতাংশে বৃদ্ধির মার্কিন পদক্ষেপ অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। সূত্র: ফিন্যান্সিয়াল এক্সপ্রেস, সিএনবিসিটিভি১৮, হিন্দুস্তান টাইমস
বিডি প্রতিদিন/একেএ