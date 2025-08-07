প্যাসিফিক মহাসাগরে জাপানের যুদ্ধবিমান বিধ্বস্ত

জাপানের একটি একক-ইঞ্জিনের এফ-২এ যুদ্ধবিমান প্রশিক্ষণ চলাকালীন প্যাসিফিক মহাসাগরে বিধ্বস্ত হয়েছে। জাপানের বিমান আত্মরক্ষা বাহিনী বৃহস্পতিবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
জানা গেছে, যুদ্ধবিমানটি স্থানীয় সময় দুপুরের পরপরই হিয়াকুরি বিমান ঘাঁটি থেকে উড্ডয়নের কিছুক্ষণের মধ্যেই বিধ্বস্ত হয়। বিমানটি পূর্ব জাপানের উপকূলবর্তী অঞ্চলের ওপর দিয়ে প্রশিক্ষণ মিশনে ছিল।
কিয়োডো নিউজ জানিয়েছে, বিধ্বস্তের পর পাইলটকে নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। দুর্ঘটনাস্থলে কোনো জাহাজ বা নৌযানের ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি। বিমান বাহিনীর পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধানে তদন্ত শুরু হয়েছে।
উল্লেখ্য, এর আগে চলতি বছরের মে মাসে কেন্দ্রীয় জাপানের আইচি প্রদেশে একটি টি-৪ প্রশিক্ষণ বিমান বিধ্বস্ত হয়ে দুই ক্রু সদস্যের মৃত্যু হয়েছিল। সূত্র : আনাদোলু এজেন্সি।
বিডি-প্রতিদিন/শআ