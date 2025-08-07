গাজায় ইসরায়েলি বর্বরতায় ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৮ ফিলিস্তিনি নিহত

গাজায় ২৪ ঘণ্টায় আরও ৯৮ ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে নিহত হয়েছে। অবরুদ্ধ এই উপত্যকার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় গাজায় ইসরায়েলি হামলায় ৫১ জন ত্রাণপ্রার্থীসহ কমপক্ষে ৯৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ৬০৩ জন আহত হয়েছেন।
সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত ২৪ ঘণ্টায় অনাহারে আরও চারজনের মৃত্যু হয়েছে। ফলে অনাহারে মৃত্যুর সংখ্যা ১৯৭ জনে দাঁড়ালো, যার মধ্যে ৯৬ জনই শিশু।
টেলিগ্রামে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসরায়েলি হামলার পর ধ্বংসস্তূপ থেকে দুটি মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।
মন্ত্রণালয় আরও জানিয়েছে, ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় ইসরায়েলের হামলায় মোট ৬১ হাজার ২৫৮ জন ফিলিস্তিনি নিহত এবং ১ লাখ ৫২ হাজার ৪৫ জন আহত হয়েছে।
এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গত ২৭ মে ইসরায়েল বিতর্কিত জিএইচএফের মাধ্যমে একটি নতুন ত্রাণবিতরণ ব্যবস্থা চালু করে। কিন্তু সেখান থেকে ত্রাণ সংগ্রহ করতে গিয়ে ইসরায়েলি বাহিনীর গুলিতে বহু ফিলিস্তিনি প্রাণ হারাচ্ছে। সে সময় থেকে রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত প্রায় ১ হাজার ৭০৬ জন ত্রাণপ্রার্থী নিহত এবং ১২ হাজার ৩০ জনেরও বেশি মানুষ আহত হয়েছে। সূত্র: আল-জাজিরা
বিডি প্রতিদিন/একেএ