ফ্রান্সে ভয়াবহ দাবানল

দক্ষিণ ফ্রান্সের অড অঞ্চলে লা রিবোত গ্রামের কাছে মঙ্গলবার ভয়াবহ দাবানল ছড়িয়ে পড়ে। এতে এক বৃদ্ধ নারী নিজ বাড়িতে মারা যান এবং একজন নিখোঁজ রয়েছেন। এখন পর্যন্ত ২৫টিরও বেশি বাড়ি পুড়ে গেছে এবং আড়াই হাজারের বেশি পরিবার বিদ্যুৎবিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছে। এটি এ বছর ফ্রান্সের সবচেয়ে বড় দাবানল। ইতোমধ্যে ১৩ হাজার হেক্টরের বেশি এলাকা পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, যা আয়তনে প্যারিস শহরের চেয়েও বড়। আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে ১ হাজার ৮০০ জনের বেশি দমকলকর্মী এবং ৫০০টি যানবাহন মোতায়েন করা হয়েছে। -বিবিসি
প্রকাশ: ০০:০০, বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
ফ্রান্সে ভয়াবহ দাবানল
