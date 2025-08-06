১৭ যাত্রী নিয়ে স্টেশন ছাড়ল ট্রেন

রাজধানীতে জুলাই ঘোষণাপত্র পাঠ অনুষ্ঠানে সারা দেশ থেকে ছাত্র-জনতাকে জড়ো করতে ৮ জোড়া ট্রেন ভাড়া করে সরকার। এর মধ্যে গতকাল বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফরিদপুরের ভাঙ্গা স্টেশন থেকে ১৭ জন যাত্রী নিয়ে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে যায় একটি বিশেষ ট্রেন। ট্রেনটিতে রেলওয়ে পুলিশের পাঁচজন সদস্যও ছিলেন। স্টেশন ও স্থানীয় সূত্রে জানায়, জুলাই যোদ্ধাদের জন্য বরাদ্দকৃত বিশেষ ট্রেনটি ৬৭৬ আসন বিশিষ্ট। কিন্তু ট্রেনটি ছাড়ার সময় বগিগুলো ছিল ফাঁকা। ১৭ যাত্রী নিয়ে ট্রেনটি ঢাকার উদ্দেশে রওনা দেয়। ভাঙ্গা থেকে ছেড়ে যাওয়ার পর ট্রেনটির শিবচর, পদ্মা, মাওয়া ও শ্রীনগর স্টেশন থেকে যাত্রী ওঠানোর কথা। স্টেশন মাস্টার জিল্লুর রহমান বলেন, ট্রেনটি ভাঙ্গা থেকে রওনা দেওয়ার সময় যাত্রী ছিলেন ১৭ জন। ট্রেনে যাওয়ার জন্য কোনো সমন্বয়ক কিংবা ছাত্র তাদের সঙ্গে আগে থেকে যোগাযোগ করেননি। তিনিও কারও সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেননি।