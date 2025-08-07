সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌদি রাষ্ট্রদূতের সৌজন্য সাক্ষাৎ

বাংলাদেশে নিযুক্ত সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূত ড. আবদুল্লাহ জাফের এইচ বিন আবিইয়া গতকাল সেনা সদরে সেনাপ্রধানের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন।
সেনাবাহিনীর ফেসবুক পেজে জানানো হয়, সৌজন্য সাক্ষাৎকালে তাঁরা শুভেচ্ছা বিনিময় করেন এবং দুই দেশের মধ্যকার সামরিক সহযোগিতা আরও জোরদার করার বিষয়ে আলোচনা করেন। এ ছাড়াও, রাষ্ট্রদূত দেশের সামগ্রিক নিরাপত্তা পরিস্থিতি বজায় রাখতে সেনাবাহিনীর কার্যকর ভূমিকার প্রশংসা করেন। সেনাবাহিনী প্রধান সৌদি আরবে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি প্রবাসী কর্মীর কর্মসংস্থানের জন্য সৌদি সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং উভয় দেশের অর্থনীতিতে তাদের অবদানের কথা তুলে ধরেন।