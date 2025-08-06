জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন বেনাপোলের বড়আঁচড়া গ্রামের মেধাবী শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ। চব্বিশের ৫ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবর বাবাকে কল করে জানান তিনি। কিন্তু বিজয় মিছিল তার জন্য কাল হয়ে দাঁড়ায়। ঘাতকের বুলেট কেড়ে নেয় তার জীবন। জানা যায়, ২০২৪ সালের পাঁচ আগস্ট শেখ হাসিনার দেশত্যাগের খবর ছড়িয়ে পড়তেই সারা দেশের মানুষ বিজয়ের উল্লাসে রাজপথে নেমে আসে। ঢাকার তাঁতীবাজারেও চলছিল জনতার বিজয় মিছিল। তার অগ্রভাগে ছিলেন আবদুল্লাহ। সেই মুহূর্তে আকাশ কাঁপিয়ে ছুটে আসে গুলির শব্দ। একটি গুলি এসে লাগে আবদুল্লাহর কপালে। দুপুর ২টার দিকে গুলিবিদ্ধ হয়ে সড়কে নিথর দেহ পড়ে থাকে দু-তিন ঘণ্টা। পথচারীদের সহায়তায় মিটফোর্ড হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে। ঢামেকে অস্ত্রোপচার করা হয়। পরে নেওয়া হয় ঢাকার সিএমএইচে। সেখানেই ২০২৪ সালের ১৪ নভেম্বর মৃত্যু হয় তার।
শহীদ আবদুল্লাহর শেষ কথা
বকুল মাহবুব, বেনাপোল
