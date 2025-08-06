বন্ধুত্ব মানে ঝগড়ার মাঝেও ভালোবাসা, আর হাজার ব্যস্ততার মাঝেও একটুখানি সময় বের করে নেওয়া। এই সম্পর্কের দৃঢ় বন্ধনকে আরও মজবুত করতেই ‘রঙ বাংলাদেশ’ নিয়ে এসেছে বন্ধু দিবসকে কেন্দ্র করে বিশেষ আয়োজন। ‘বন্ধু তোকে মিস করছি ভীষণ, তোকে ছাড়া কিছুই জমে না এখন’- এই কথার আলোকে তৈরি করা হয়েছে বন্ধু দিবসের প্রিন্টের স্পেশাল টি-শার্ট। সব বয়সিদের জন্য বিশেষ পোশাকগুলো উপহার হিসেবে আদানপ্রদান করে বন্ধুত্বকে আরও রঙিন করে তোলা যায়। কেননা, একটি ভালো সম্পর্কের মতোই ভালো পণ্যও জীবনকে সহজ করে, আর ভালো বন্ধুত্ব জীবনের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই বন্ধু দিবসে আপনার কাছের মানুষের সঙ্গে আদানপ্রদান হোক এই বিশেষ উপহার। তাও আবার রঙ বাংলাদেশ-এর বিশেষ পোশাকে। পাওয়া যাবে রঙ বাংলাদেশ-এর ১৯টি আউটলেটেই।
শিরোনাম
প্রকাশ: ০০:০০, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
বন্ধুত্ব অটুট থাকুক ফ্যাশনেও
প্রিন্ট ভার্সন
