ফের প্রভাতী ইন্স্যুরেন্সের ভাইস চেয়ারম্যান হলেন মারুফ সাত্তার আলী

প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স পিএলসির পরিচালনা পর্ষদের পুনরায় ভাইস চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন মারুফ সাত্তার আলী। ভাইস চেয়ারম্যান হওয়ায় তাকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভাইয়া গ্রুপের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী।
রবিবার (৩ আগস্ট) ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে প্রভাতী ইন্স্যুরেন্স পিএলসির ২৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। একই সঙ্গে পরিচালনা পর্ষদের ১৪১তম সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এতে সভাপতিত্ব করেন পর্ষদের চেয়ারম্যান আলহাজ মো. মফিজুর রহমান।
সভায় ২০২৪ সালের সমাপ্ত অর্থবছরের পরিচালনা পর্ষদের প্রতিবেদন, নিরীক্ষক ও নিরীক্ষিত হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয়। এছাড়াও কোম্পানির ব্যবসায়িক সাফল্যে সন্তোষ প্রকাশ পূর্বক ২০২৪ সালের জন্য ১০ শতাংশ নগদ লভ্যাংশ অনুমোদন করা হয়।
সভায় যুক্ত ছিলেন কোম্পানির সম্মানিত ভাইস চেয়ারম্যান মারুফ সাত্তার আলী, পরিচালক শাহজাহান কবির, প্রদীপ কুমার দাস, আব্দুর রহমান আনসারী, হাবিবুর রহমান, মিস্কি শোয়ার আমিন এফসিএ, অডিটর একেএম আমিনুল হক, মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা মো. জাহেদুল ইসলাম, কোম্পানির সচিব মোহাম্মদ মোতাহের হোসেনসহ শেয়ারহোল্ডাররা।