গৌরনদীতে গাঁজাসহ আটক মাদক বিক্রেতার এক বছরের কারাদণ্ড

বরিশালের গৌরনদীতে গাঁজাসহ আটক এক মাদক বিক্রেতাকে এক বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। বৃহস্পতিবার গৌরনদী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা রিফাত আরা মৌরি ভ্রাম্যমাণ আদালতের নির্বাহী হাকিম হিসেবে এই রায় দেন।
দণ্ডপ্রাপ্ত সবুজ সরদার (৪৫), উপজেলার বাঙ্গিলা গ্রামের মৃত খাদেম আলী সরদারের ছেলে। সকালে মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের গৌরনদী সার্কেলের একটি দল তাকে একশ গ্রাম গাঁজাসহ আটক করে। পরে তাকে ভ্রাম্যমাণ আদালতে সোপর্দ করা হয়।
মাদক নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এসআই ফাইজুল ইসলাম হৃদয় জানান, আদালত সবুজকে এক বছরের কারাদণ্ডের পাশাপাশি এক হাজার টাকা জরিমানা করেছেন। অনাদায়ে আরও ১৫ দিনের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। পরোয়ানার ভিত্তিতে সবুজকে বরিশাল কারাগারে পাঠানো হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/আশিক