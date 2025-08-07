বাস পুকুরে, প্রাণ গেল তিন মাসের শিশুর

শেরপুরের ঝিনাইগাতীতে যাত্রীবাহী একটি বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুকুরে পড়ে যায়। এতে তিন মাস বয়সী এক শিশু নিহত হয় এবং অন্তত ১৫ জন যাত্রী আহত হন।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) বিকেলে শেরপুর-ঝিনাইগাতী সড়কের খৈলকুড়া এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। বিষয়টি নিশ্চিত করেন ঝিনাইগাতী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আল আমিন।
প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, শেরপুর থেকে ছেড়ে আসা ‘আকাশ বিকাশ পরিবহন’-এর একটি বাস ১৫–২০ জন যাত্রী নিয়ে ঝিনাইগাতীর দিকে যাচ্ছিল। পথে খৈলকুড়া এলাকায় পৌঁছালে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন এবং বাসটি সড়ক থেকে ছিটকে পাশের একটি পুকুরে পড়ে যায়।
দুর্ঘটনার পর স্থানীয়রা দ্রুত যাত্রীদের উদ্ধারে এগিয়ে আসেন। একপর্যায়ে একটি শিশু নিখোঁজ হয়। খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের সদস্যরা উদ্ধার অভিযান পরিচালনা করেন এবং পরে ওই শিশুর মরদেহ উদ্ধার করেন।
আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।
ঝিনাইগাতী ফায়ার সার্ভিসের স্টেশন কর্মকর্তা আব্দুল মান্নান বলেন, “দুর্ঘটনার পরপরই আমরা উদ্ধার অভিযানে অংশ নিই। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।”
