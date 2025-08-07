গাইবান্ধায় সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত ১

গাইবান্ধা-গোবিন্দগঞ্জ ভায়া ফুটানিবাজার আঞ্চলিক সড়কে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দোকানে এ্যাম্বুলেন্স ঢুকলে এর নিচে চাপা পড়ে আরমান হোসেন (২৫) নামের এক পানের দোকানী নিহত হয়েছেন।
নিহত আরমান হোসেন উপজেলার ফুলবাড়ী ইউনিয়নের বড়সাতাইল-বাতাইল গ্রামের সাত্তার মিয়ার ছেলে।
বৃহস্পতিবার (৭ আগস্ট) সকালে উপজেলার ফুটানিবাজারের বিএম স্কুলের সামনে এ ঘটনা ঘটে।
স্থানীয়রা জানান, ওইসময় রোগী নিয়ে রংপুর যাওয়ার সময় একটি এ্যাম্বুলেন্স গোবিন্দগঞ্জ উপজেলার ফুটানিবাজারের বিএম স্কুলের সামনের একটি পান দোকানে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ঢুকে পড়ে। এ সময় ওই পান দোকানী দোকানের সামনে বসে থাকা অবস্থায় এর নিচে চাপা পড়ে মারাত্মক আহত হন। স্থানীয়রা তাকে উদ্ধার করে বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হলে চিকিৎসাধীন অবস্থায় বিকালে তিনি মারা যান।
বিষয়টি নিশ্চিত করে ফুলবাড়ি ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) সদস্য মোস্তাফিজুর রহমান মোল্লা বলেন, এ ঘটনায় এ্যাম্বুলেন্সের আরোহী রোগী ও স্বজনরাও সামান্য আহত হন। চালক পালিয়ে গেলেও বিক্ষুব্ধ লোকজন এ্যাম্বুলেন্সটি আটকে রেখেছেন।
বিডি প্রতিদিন/এএ