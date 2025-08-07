রাজনীতি এখন কারা করে—চক্রান্তকারীরা, না পাগলরা : নীলা ইসরাফিল

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া আলোচিত নেত্রী নীলা ইসরাফিল বলেছেন, উপদেষ্টা যখন একটি গণ-অভ্যুত্থানকে ‘মেটিকুলাস ডিজাইন’ বলে আখ্যা দেন, তখন সেটা শুধুই একটি আন্দোলনের অপমান নয় পুরো রাষ্ট্রকেই তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেন।
গতকাল বুধবার রাতে নিজের ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজের এক পোস্টে এসব কথা বলেন তিনি।
নীলা ইসরাফিল লেখেন, আর এদিকে তুষার, একইরকম ‘মেটিকুলাস ডিজাইন’-এ আমাকে টার্গেট করতে গিয়ে পুরো এনসিপিকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। রাজনীতি এখন কারা করে চক্রান্তকারীরা, না পাগলরা? কে জানে, দেশের চেয়ে ডিজাইনটাই এখন বড়? সবাই খুব হিসেবি এখন।
আন্দোলনের স্পিরিটটা গেছে, এখন শুধু প্যাকেজিং আর ড্যামেজ কন্ট্রোল।
তিনি আরো লেখেন, কনগ্র্যাচুলেশনস, পলিটিক্স ইজ নাউ অ্যা ডিজাইনার্স প্লে-গ্রাউন্ড। মাহফুজের চোখে গণ-অভ্যুত্থান এখন ‘মেটিকুলাস ডিজাইন’। আহা, কী বুদ্ধিদীপ্ত অপমান।
আর তুষার? এটাও বুঝি তার ‘মেটিকুলাস’ কেরামতি? আন্দোলন এখন আর আন্দোলন নয়, এটা পলিটিক্যাল কোরিওগ্রাফি, যেখানে কুশপুতুলরা নাচে আর চক্রান্তকারীরা করতালি দেয়।
মেটিকুলাস, ইনডিড।
বিডি প্রতিদিন/নাজমুল