রাজধানীতে পিকআপ-ট্রাকের সংঘর্ষে ব্যবসায়ী নিহত

রাজধানীর শাহবাগ থানা এলাকায় পিকআপ ভ্যান ও ট্রাকের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছেন। এ ঘটনায় আহত হয়েছেন দুইজন।
বুধবার (৬ আগস্ট) দিবাগত রাতে এই দুর্ঘটনা ঘটে। নিহতের নাম একরাম হোসেন (৪২)। তিনি একজন ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী। আহতরা হলেন পিকআপ ভ্যানের চালক মাসুদ রানা (৪২) ও তার ছেলে সালমান হোসেন (১৬)। নিহত একরাম কিশোরগঞ্জ জেলার ভৈরব থানার আব্দুল মান্নানের ছেলে।
আহত পিকআপ চালকের ছেলে আহত সালমান বলেন, তার বাবা ও ভাঙ্গারি ব্যবসায়ী একরামসহ তিনজন পিকআপ ভ্যানে পুবাইল এলাকা থেকে মালামাল নিয়ে ঢাকার দিতে আসছিলেন। মালামাল নামিয়ে ফেরার পথে কাঁটাবন মোড়ে ট্রাকের সাথে সংঘর্ষে তারা তিনজন আহত হন। আহত অবস্থায় তিনজনকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসক একরামকে মৃত ঘোষণা করেন।
ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালের পুলিশ ক্যাম্পের ইনচার্জ (পরিদর্শক) মো. ফারুক মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। তিনি জানান, মরদেহটি মর্গে রাখা হয়েছে। আহতরা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ