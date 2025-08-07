সিদ্ধিরগঞ্জে বিএনপির দুই নেতা আটক

নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিকদলের আহ্বায়ক এস এম আসলাম ও জেলা তরুণ দলের সভাপতি টি.এইচ তোফাকে আটক করেছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী।
বুধবার (৬ আগস্ট) রাতে নাসিক ৬ ও ৪ নং ওয়ার্ড এলাকা থেকে তাদের আটক করা হয়। বর্তমানে তারা জেলা পুলিশ সুপারের কার্যালয়ে গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) হেফাজতে রয়েছেন।
আটক এস এম আসলাম নারায়ণগঞ্জ মহানগর শ্রমিকদলের আহ্বায়ক হওয়ার পাশাপাশি থানা বিএনপির সহ-সভাপতির দায়িত্ব পালন করছেন। অন্যদিকে, টি.এইচ তোফা জেলা তরুণ দলের সভাপতি এবং সিদ্ধিরগঞ্জ থানা বিএনপির সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক।
জেলা গোয়েন্দা পুলিশের (ডিবি) ওসি জহির জানান, আসলাম ও তোফাকে আটক করা হয়েছে। বিস্তারিত পরে জানানো হবে।
সিদ্ধিরগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ শাহিনূর আলম বলেন, বিএনপি নেতা তোফা ও আসলামের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ রয়েছে। তারা বর্তমানে ডিবির হেফাজতে রয়েছেন।
বিডি-প্রতিদিন/আব্দুল্লাহ