নেত্রকোনায় ৩৬ ঘণ্টা পর দুই নিখোঁজ শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার

নেত্রকোনার মোহনগঞ্জে ধলাই নদীতে বালুবাহী নৌকা ডুবে নিখোঁজ হওয়া দুই শ্রমিকের মরদেহ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল। বুধবার (৬ আগস্ট) বিকাল ৩টায় ডুবে যাওয়া নৌকার ভেতর থেকে মরদেহ উদ্ধার করা হয়।
ফায়ার সার্ভিসের উপসহকারী পরিচালক হাফিজুর রহমান, মোহনগঞ্জ থানার ওসি আমিনুল ইসলাম এবং স্থানীয় প্রশাসন জানান, সোমবার রাতে পূর্বধলা থেকে আদর্শনগরের উদ্দেশ্যে যাত্রা করা একটি বালুবাহী নৌকা প্রবল স্রোতে ধলাই নদীতে ডুবে যায়। তিন আরোহীর একজন সাঁতরে তীরে উঠলেও, বাকি দুইজন নিখোঁজ ছিলেন।
ময়মনসিংহ ও ধোবাউড়া থেকে আসা ডুবুরি দল, ড্রেজার দিয়ে বালু সরিয়ে বালুর নিচে চাপা পড়া মরদেহ উদ্ধার করে। মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য নেত্রকোনা মর্গে পাঠানো হয়েছে।
বিডি প্রতিদিন/আশিক