বগুড়ায় বিজয় মিছিলে বিএনপির নেতাকর্মীদের ঢল

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে কেন্দ্রীয় কর্মসূচির অংশ হিসেবে বগুড়ায় বিএনপির আয়োজনে এক বিশাল বিজয় মিছিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। বুধবার (৬ আগস্ট) দুপুরে জেলা বিএনপির উদ্যোগে শহরের আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠ থেকে মিছিলটি বের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে নবাববাড়ি সড়কে দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে শেষ হয়।
মিছিলে বিএনপি ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনের হাজার হাজার নেতাকর্মী অংশগ্রহণ করেন। তাদের পদচারণায় কানায় কানায় ভরে ওঠে শহরের রাস্তাঘাট। ব্যাপক অংশগ্রহণের কারণে শহরের বিভিন্ন সড়কে যান চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে।
মিছিল শুরুর আগে আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে অনুষ্ঠিত হয় এক আলোচনা সভা। এতে সভাপতির বক্তব্য রাখেন জেলা বিএনপির সভাপতি রেজাউল করিম বাদশা। তিনি বলেন, “হাসিনার পতন ঠেকাতে ছাত্র-জনতার আন্দোলন নির্মূল করতে গিয়েই তার নির্দেশে সংঘটিত হয় অবর্ণনীয় বর্বরোচিত মানবতাবিরোধী অপরাধ। জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানে স্বৈরশাসক হাসিনার পতনের মধ্য দিয়ে দেশের আকাশে উদিত হয়েছে নতুন সূর্য। শত শত ছাত্র-জনতার আত্মদানে রচিত হয়েছে নতুন ইতিহাস। আমরা সেই শহীদদের প্রাণভরে স্মরণ করছি।”
সভা পরিচালনা করেন জেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মোশারফ হোসেন। সভায় আরও বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য হেলালুজ্জামান তালুকদার লালু, এ্যাডভোকেট একেএম মাহবুবর রহমান, কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ভিপি সাইফুল ইসলাম, আলী আজগর তালুকদার হেনা, জয়নাল আবেদীন চাঁন, জেলা বিএনপি নেতা এ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম, এম আর ইসলাম স্বাধীন, আহসানুল তৈয়ব জাকির, মাফতুন আহম্মেদ খান রুবেল, শেখ তাহা উদ্দিন নাইন, সহিদ উন-নবী সালাম, কেএম খায়রুল বাশার।
এসময় উপস্থিত ছিলেন এ্যাডভোকেট হামিদুল হক চৌধুরী হিরু, জাহাঙ্গীর আলম, আবু হাসান, মুকুল সরকার, রাকিবুল হাসান শুভ, হাবিবুর রহমান সন্ধান, নাজমা আক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সাইফুল ইসলাম রনি, এনামুল হক সুমন,
এছাড়া শ্রমিক দল, মৎস্যজীবী দল, তাঁতী দল ও অন্যান্য সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন।
এর আগে দুপুর থেকেই জেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে নেতাকর্মীরা খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে আলতাফুন্নেছা খেলার মাঠে জড়ো হতে থাকেন। তাদের উপস্থিতিতে মাঠ মুখর হয়ে ওঠে। পরে বাদ্যযন্ত্র, নানা রঙের প্লেকার্ড, ব্যানার ও ফেস্টুন নিয়ে তারা মূল র্যালিতে অংশগ্রহণ করেন।
বিডি প্রতিদিন/আশিক