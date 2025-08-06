বৃহস্পতিবার, ০৭ আগস্ট, ২০২৫
প্রকাশ: ০৮:৪৯, বুধবার, ০৬ আগস্ট, ২০২৫
/ জাতীয়

একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৬ আগস্ট)

অনলাইন প্রতিবেদক
অনলাইন ভার্সন
একনজরে আজকের বাংলাদেশ প্রতিদিন (৬ আগস্ট)
সেনা কেনাকাটা : আগে কমিশনের টাকা

সেনা কেনাকাটা : আগে কমিশনের টাকা

আওয়ামী লীগ শাসন আমলে কেবল ভোটারবিহীন নির্বাচনের মাধ্যমে অবৈধভাবে একটি সরকার দীর্ঘ ১৫ বছরের বেশি সময় দেশে...

 
কী কারণে হঠাৎ কক্সবাজার সফর

কী কারণে হঠাৎ কক্সবাজার সফর

কক্সবাজারে হঠাৎ এনসিপির পাঁচ শীর্ষ নেতার আগমন ঘিরে নানান গুঞ্জন তৈরি হয়েছে। এমনকি তাঁদের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের...

 
ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন

ফেব্রুয়ারিতেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন

আগামী ফেব্রুয়ারি মাসেই ত্রয়োদশ জাতীয় নির্বাচন আয়োজনের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক ড....

 
৫ আগস্ট হয়ে উঠুক গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিন

৫ আগস্ট হয়ে উঠুক গণতন্ত্র ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার দিন

বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান বলেছেন, ঠিক এক বছর আগে ২০২৪ সালের এই দিনে ফ্যাসিস্ট হাসিনা বাংলাদেশ...

 
কৃতিত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি

কৃতিত্ব নিয়ে কাড়াকাড়ি

ফের কাড়াকাড়ি শুরু হয়েছে জুলাই গণ অভ্যুত্থানে অবদানের কৃতিত্ব নিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ...

 
বাংলাদেশ প্রতিদিন ই-পেপার সাবস্ক্রিপশনের শুভ যাত্রা

বাংলাদেশ প্রতিদিন ই-পেপার সাবস্ক্রিপশনের শুভ যাত্রা

দেশের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক বাংলাদেশ প্রতিদিন ই-পেপারের সাবস্ক্রিপশন চালু হয়েছে। গতকাল বিকালে বাংলাদেশ...

 
মৌলিক পরিবর্তনে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত জাতিসংঘ

মৌলিক পরিবর্তনে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত জাতিসংঘ

বাংলাদেশে যেসব মৌলিক পরিবর্তনের জন্য গত বছরের আগস্টে ছাত্র-জনতা জীবন দিয়েছেন তা অর্জনে জাতিসংঘ সহযোগিতা করতে...

 
হাসিনাকে হয়তো দেশে ফেরানো সম্ভব হবে না

হাসিনাকে হয়তো দেশে ফেরানো সম্ভব হবে না

বিচার হলেও শেখ হাসিনাকে হয়তো দেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না বলে মন্তব্য করেছেন অন্তর্বর্তী সরকারের আইন উপদেষ্টা...

 
পলাতক বাবা-ছেলেকে খুঁজছে পুলিশ

পলাতক বাবা-ছেলেকে খুঁজছে পুলিশ

হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেছে অনলাইন ট্রাভেল এজেন্সি (ওটিএ) ফ্লাইট এক্সপার্ট। প্রায় ৩ কোটি টাকা হাতিয়ে নিয়ে বিদেশে পাড়ি...

 
জামায়াত সহিহ ইসলামি দল নয়

জামায়াত সহিহ ইসলামি দল নয়

হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশের আমির আল্লামা শাহ মুহিব্বুল্লাহ বাবুনগরী জামায়াতে ইসলামীর বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায়...

 
আওয়ামী লীগ পুনর্বাসন চেষ্টাকারীদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে

আওয়ামী লীগ পুনর্বাসন চেষ্টাকারীদের জনগণ প্রত্যাখ্যান করবে

পিরোজপুর-১ আসনে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী মনোনীত এমপি পদপ্রার্থী মাসুদ সাঈদী বলেছেন, শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে পালায়...

 
পরিপূর্ণ গণতন্ত্র আনতে হবে

পরিপূর্ণ গণতন্ত্র আনতে হবে

বিএনপির জাতীয় স্থায়ী কমিটির সদস্য আমীর খসরু মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, বাংলাদেশে গণতন্ত্র পরিপূর্ণভাবে...

 
প্রথমবারের মতো শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনালে নামল বিমান

প্রথমবারের মতো শাহজালালের তৃতীয় টার্মিনালে নামল বিমান

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের তৃতীয় টার্মিনালে প্রথমবারের মতো বিজি-৩৫৬ নম্বর ফ্লাইটটি অবতরণ করেছে।...

 
ভাঙছে নদী, কাঁদছে মানুষ

ভাঙছে নদী, কাঁদছে মানুষ

শরীয়তপুরের জাজিরায় ভাঙছে পদ্মা নদী, কাঁদছে মানুষ। ভাঙন আতঙ্কে দিশাহারা কয়েক হাজার মানুষ। অন্যদিকে বিপৎসীমা...

 
বর্ণিল আয়োজন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে

বর্ণিল আয়োজন মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে

ঐতিহাসিক জুলাই গণ অভ্যুত্থান দিবসের প্রথম বার্ষিকী উদ্যাপনে গতকাল রাজধানীর মানিক মিয়া অ্যাভিনিউতে অনুষ্ঠিত হয়...

 
বিনিয়োগে ওয়েট অ্যান্ড সির বছর পার

বিনিয়োগে ওয়েট অ্যান্ড সির বছর পার

বিনিয়োগকারীদের ওয়েট অ্যান্ড সির পথ দেখালেন বাংলাদেশ ব্যাংকের গভর্নরও। বললেন সবুর করতে। জানিয়ে দিলেন বিনিয়োগ...

 
সংস্কার ছাড়া নির্বাচন জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

সংস্কার ছাড়া নির্বাচন জনগণের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা

সংবিধান ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর প্রয়োজনীয় সংস্কার ছাড়া জাতীয় নির্বাচন ঘোষণা করা হলে তা জনগণের সঙ্গে...

 
ইসলামে ইতিবাচক চিন্তার গুরুত্ব

ইসলামে ইতিবাচক চিন্তার গুরুত্ব

জীবন মহান আল্লাহর দেওয়া অমূল্য নিয়ামত। মহান আল্লাহ তাঁর প্রত্যেক বান্দার জীবনকে অফুরন্ত নিয়ামত দিয়ে সাজিয়ে...

 
নির্বাচনের মাধ্যমে আসবে স্থিতিশীলতা

নির্বাচনের মাধ্যমে আসবে স্থিতিশীলতা

জাতীয় সংসদ হলো সরকারি ও বিরোধী দল সমন্বয়ে নীতিনির্ধারণীর একটি সাংবিধানিক কাঠামো। সরকারি দল জনগণের ম্যান্ডেট...

 
প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণায় নির্বাচন নিয়ে দোদুল্যমানতা কেটে গেছে : সালাহউদ্দিন

প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণায় নির্বাচন নিয়ে দোদুল্যমানতা কেটে গেছে : সালাহউদ্দিন

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ঘোষণায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যে দোদুল্যমান অবস্থার...

 
হিমালয়ের মেঘ আগের মতো বিশুদ্ধ নেই!

হিমালয়ের মেঘ আগের মতো বিশুদ্ধ নেই!

পৃথিবীর অন্যতম প্রাকৃতিক বিস্ময় হিমালয় পর্বতমালা। হাজার বছর ধরে নিজের সৌন্দর্য ও স্বকীয়তা ধরে রেখেছে এই বিশাল...

 
ভরা মৌসুমেও মিলছে না ইলিশ, আকাশছোঁয়া দাম

ভরা মৌসুমেও মিলছে না ইলিশ, আকাশছোঁয়া দাম

এবার ভরা মৌসুমেও বরিশালের বাজারে ইলিশের দেখা মিলছে না। বরিশালের ইলিশ মোকাম পোর্ট রোড বাজারে ইলিশের সরবরাহ...

 
পলাতক ফ্যাসিস্টদের এখনো অনুশোচনা নেই

পলাতক ফ্যাসিস্টদের এখনো অনুশোচনা নেই

বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভী বলেছেন, কোটা সংস্কারের দাবিতে শুরু হওয়া আন্দোলন রূপ নেয় এক...

 
ভুল অব্যাহত রাখলে দেশ 'ওয়ান-ইলেভেনের' দিকে যাবে

ভুল অব্যাহত রাখলে দেশ ‘ওয়ান-ইলেভেনের’ দিকে যাবে

রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সমঝোতা না হলে এবং বিভেদ ও অনৈক্যজনিত ভুল অব্যাহত রাখলে দেশ অনিবার্য ওয়ান-ইলেভেনের দিকে...

 
সভাপতি পদ নিয়েই আলোচনা

সভাপতি পদ নিয়েই আলোচনা

বিসিবি সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুল এখন মেলবোর্নে। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন। ১৭ আগস্ট ঢাকায় ফেরার কথা তাঁর।...

 
কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস আজ

কবিগুরুর প্রয়াণ দিবস আজ

আজ ২২ শ্রাবণ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ৮৪তম প্রয়াণ দিবস। ১৯৪১ সালের ৬ আগস্ট বাংলা ১৩৪৮ সনের ২২ শ্রাবণ...

 
শিবিরের এই আয়োজনের দায় ভিসি ও প্রক্টর এড়াতে পারেন না: নাছির

শিবিরের এই আয়োজনের দায় ভিসি ও প্রক্টর এড়াতে পারেন না: নাছির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে ইসলামী ছাত্রশিবিরের স্বাধীনতাবিরোধী কর্মসূচির তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ...

 
চাঁদাবাজ, খুনিদের উৎখাত করতেই হবে

চাঁদাবাজ, খুনিদের উৎখাত করতেই হবে

ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের আমির মুফতি সৈয়দ মুহাম্মাদ রেজাউল করীম পীর চরমোনাই বলেছেন, জুলাইয়ের ত্যাগের প্রধান ও...

 
গাজা দখল করবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত নেবে ইসরায়েল: ট্রাম্প

গাজা দখল করবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত নেবে ইসরায়েল: ট্রাম্প

গাজা পুরোপুরি দখল করা হবে কিনা, সে সিদ্ধান্ত ইসরায়েলেরএমনটাই জানিয়েছেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড...

 
খিলক্ষেত থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা রানাকে চাঁদার টাকাসহ আটক

খিলক্ষেত থেকে স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতা রানাকে চাঁদার টাকাসহ আটক

দেশের চলমান পরিস্থিতিতে জনসাধারণের জান-মাল সহ সার্বিক নিরাপত্তা এবং আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি...

 
জাগ্রত হোক বিবেক, জয় হোক মানবতার

জাগ্রত হোক বিবেক, জয় হোক মানবতার

অদ্ভুত এ জগৎ-সংসার আর বিচিত্ররূপী তার মানুষ। জীবনের উদ্দেশ্য কী, আর কেনইবা নিজেকে নিয়ে এত ব্যস্ততা? শুধুই কি...

 
সাজেকে পাহাড়ি ঢলে সড়ক ডুবে আটকা কয়েকশ পর্যটক

সাজেকে পাহাড়ি ঢলে সড়ক ডুবে আটকা কয়েকশ পর্যটক

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ভ্যালিতে টানা ভারী বৃষ্টি ও উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢলের কারণে মাচালং বাজার...

 
ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু

ডেঙ্গুতে আরও তিনজনের মৃত্যু

দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে আরও তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। এ সময় সারা দেশে আরও ৩১৯ ডেঙ্গু রোগী হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন।...

 
ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ

ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে দেশব্যাপী বিক্ষোভ

পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) প্রতিষ্ঠাতা ইমরান খানের মুক্তির দাবিতে...

 
বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে 'আবহাওয়া-জলবায়ু পরিবর্তন ও করণীয়' নিয়ে আলোচনা

বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে ‘আবহাওয়া-জলবায়ু পরিবর্তন ও করণীয়’ নিয়ে আলোচনা

বসুন্ধরা শুভসংঘের উদ্যোগে আবহাওয়া-জলবায়ু পরিবর্তন ও করণীয় শীর্ষক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা সোমবার উলিপুর প্রেস...

 
'মুগ্ধ সুপেয় পানি কর্নার'

‘মুগ্ধ সুপেয় পানি কর্নার’

গাজীপুরের জয়দেবপুর রেলওয়ে জংশনে উদ্বোধন করা হয়েছে মুগ্ধ সুপেয় পানি কর্নার। জেলা প্রশাসক নাফিসা আরেফীন গতকাল এর...

 
১৭০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে বিতর্ক

১৭০ কোটি টাকার প্রকল্প নিয়ে বিতর্ক

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির উপকারভোগী নির্বাচন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা আনতে এবং ভাতাব্যবস্থায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত...

 
নাবিলার প্রত্যাশা...

নাবিলার প্রত্যাশা...

অভিনেত্রী ও দেশের জনপ্রিয় উপস্থাপিকা মাসুমা রহমান নাবিলা স্বামী ও কন্যাকে নিয়ে লন্ডন ঘুরে সম্প্রতি দেশে...

 
সচিবালয়ে কাজে কচ্ছপগতি

সচিবালয়ে কাজে কচ্ছপগতি

প্রশাসনের প্রাণকেন্দ্র সচিবালয়ে কাজে যেন কচ্ছপগতি। অন্তর্বর্তী সরকারের এক বছরেও সেভাবে গতি আসেনি প্রশাসনে।...

 
ব্যালট বাক্সের সুরক্ষায় ৫০ লাখ তালা কিনবে ইসি

ব্যালট বাক্সের সুরক্ষায় ৫০ লাখ তালা কিনবে ইসি

ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যালট বাক্সের সুরক্ষা নিশ্চিতে ৫০ লাখ লক (তালা) কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে নির্বাচন...

 
মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে বাবা গ্রেপ্তার

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বিজয়নগরে নিজের ১২ বছর বয়সী মেয়েকে ধর্ষণের অভিযোগে হুমায়ূন মিয়া (৫০) নামের এক ব্যক্তিকে...

 
আজকের ভাগ্যচক্র

আজকের ভাগ্যচক্র

আজকের এই দিনে জন্মগ্রহণ করায় পাশ্চাত্য মতে আপনি সিংহ রাশির জাতব্যক্তি। আপনার ওপর আজ গ্রহপিতা রবি, প্রেমের দেবতা...

 
গণ-অভ্যুত্থানের অর্জনকে বিভক্ত করা হচ্ছে : সাইফুল হক

গণ-অভ্যুত্থানের অর্জনকে বিভক্ত করা হচ্ছে : সাইফুল হক

বিপ্লবী ওয়ার্কার্স পার্টির সাধারণ সম্পাদক সাইফুল হক বলেছেন, অন্তর্বর্তী সরকারের নানা পদক্ষেপ রাজনৈতিক দল ও...

 
'ধর' ছবির সেই পাগলি এখন

‘ধর’ ছবির সেই পাগলি এখন

কাজী হায়াতের ধর ছবির পাগলি এখনো আছে। প্রখ্যাত চলচ্চিত্রনির্মাতা কাজী হায়াৎ। নব্বই দশকের শেষ ভাগে তিনি দেখলেন...

 
দীর্ঘ ১৭ বছর আন্দোলনের ফসল নির্বাচন : শেখ মজিবুর রহমান

দীর্ঘ ১৭ বছর আন্দোলনের ফসল নির্বাচন : শেখ মজিবুর রহমান

দীর্ঘ ১৭ বছর আন্দোলনের ফসল নির্বাচন মন্তব্য করে বিএনপি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ওরফে ইকবাল বলেছেন, আমরা একটি...

 
মিথ্যাচারের কবিরা গুনাহ এড়াতে হবে

মিথ্যাচারের কবিরা গুনাহ এড়াতে হবে

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ করা হয়েছে, (হে রসুল) আপনি তার আনুগত্য করবেন না যে কথায় কথায় শপথ করে, যে লাঞ্ছিত, যে পশ্চাতে...

 
গায়িকা কনার শিক্ষক অভিনেতা মোশাররফ করিম

গায়িকা কনার শিক্ষক অভিনেতা মোশাররফ করিম

একসময় কেউ জানত না, সবার প্রিয় শামীম ভাইয়া একদিন হয়ে উঠবেন দেশের তুমুল জনপ্রিয় অভিনেতা মোশাররফ করিম, আর তাঁর...

 
ভারী বৃষ্টি, হাসি আমন চাষিদের

ভারী বৃষ্টি, হাসি আমন চাষিদের

টানা খরায় দিশাহারা ছিলেন দিনাজপুরে কৃষক। ভরা বর্ষায়ও তারা ছিলেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। আমন ধানের চারা প্রস্তুত...

 
ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজ, দুর্ঘটনার শঙ্কা

ঝুঁকিপূর্ণ ব্রিজ, দুর্ঘটনার শঙ্কা

নরসিংদী সদর উপজেলার নজরপুর ইউনিয়নের বালুয়াঘাট বাজার এলাকার ব্রিজটি দীর্ঘদিন সংস্কার না হওয়ায় জরাজীর্ণ হয়ে...

 
শহীদ আবদুল্লাহর শেষ কথা

শহীদ আবদুল্লাহর শেষ কথা

জুলাই গণ অভ্যুত্থানে শহীদ হয়েছেন বেনাপোলের বড়আঁচড়া গ্রামের মেধাবী শিক্ষার্থী আবদুল্লাহ। চব্বিশের ৫ আগস্ট শেখ...

 
পাকিস্তান দলে ফিরছেন!

পাকিস্তান দলে ফিরছেন!

বাবর আজমকে ছাড়াই দীর্ঘদিন ধরে সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে ক্রিকেট খেলছে পাকিস্তান। নিয়মিত পারফর্ম করতে না পারায় তাঁকে...

 
এত সমালোচনা তবু কাবরেরা

এত সমালোচনা তবু কাবরেরা

ফুটবলপ্রেমীরা হেড কোচ হিসেবে হাভিয়ের কাবরেরাকে কোনোভাবেই যোগ্য মনে করছেন না। সমাজমাধ্যমে বিভিন্ন পোস্টেই তা...

 
শাবিপ্রবিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামে কর্নার স্থাপন

শাবিপ্রবিতে হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামে কর্নার স্থাপন

বাংলাদেশের অন্যতম সুফি সাধক হযরত শাহজালাল (রহ.)-এর নামে শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে (শাবিপ্রবি)...

 
নাটোরে ব্যতিক্রমী উদ্যোগে উন্মুক্ত লাইব্রেরি উদ্বোধন

নাটোরে ব্যতিক্রমী উদ্যোগে উন্মুক্ত লাইব্রেরি উদ্বোধন

জুলাই গণঅভ্যুত্থান দিবস উপলক্ষে নাটোরে জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে নানা আয়োজনে দিনটি পালন করা হয়েছে। মঙ্গলবার...

 
বিশ্বকবির গানে শফিক তুহিন

বিশ্বকবির গানে শফিক তুহিন

গীতিকবি, সুরকার ও সংগীতশিল্পী শফিক তুহিন এবার গাইলেন রবীন্দ্রসংগীত। বিশ্বকবির ৮৪তম মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে...

 
১৪ লাখ আফগান শরণার্থীকে ফেরত পাঠাচ্ছে পাকিস্তান

১৪ লাখ আফগান শরণার্থীকে ফেরত পাঠাচ্ছে পাকিস্তান

আফগানিস্তানের প্রায় ১৪ লাখ শরণার্থীকে জোরপূর্বক সে দেশে ফেরত পাঠানোর অভিযান ফের শুরু করেছে পাকিস্তান সরকার। এ...

 
মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রক্ষায় 'মঞ্চ ৭১'-এর আত্মপ্রকাশ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস রক্ষায় ‘মঞ্চ ৭১’-এর আত্মপ্রকাশ

মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস বিকৃতি রোধ ও মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মান রক্ষার দাবিতে মঞ্চ ৭১ নামে একটি নতুন প্ল্যাটফর্ম...

 
রবীন্দ্রশ্রদ্ধার্পণে তাদের নিবেদন

রবীন্দ্রশ্রদ্ধার্পণে তাদের নিবেদন

আজ ২২ শ্রাবণ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মহাপ্রয়াণ দিবস। আজ প্রকাশ পাচ্ছে এক হৃদয়ছোঁয়া...

 
ফ্র্যাগরেন্স লেয়ারিং

ফ্র্যাগরেন্স লেয়ারিং

একাধিক সুগন্ধির এলোমেলো স্তরবিন্যাস নয়, বরং সুচিন্তিতভাবে বিভিন্ন সুগন্ধি মিশিয়ে একটি নতুন ও অনন্য ঘ্রাণ তৈরি...

 
সান্তোসে পুরোনো রূপে নেইমার

সান্তোসে পুরোনো রূপে নেইমার

বাল্যকালের ক্লাব সান্তোসের হয়ে পুরো পাঁচ ম্যাচ টানা খেলার পর এখন ব্রাজিলের জাতীয় দলে ফেরার অপেক্ষায় নেইমার।...

 

