বরিশালে বিএনপির সমাবেশে যাওয়ার পথে নেতার মৃত্যু, অসুস্থ ১০-১২ জন

বরিশালের গৌরনদীতে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে আয়োজিত সমাবেশে অংশ নিতে যাওয়ার পথে বিএনপির এক স্থানীয় নেতার মৃত্যু হয়েছে। এছাড়া তীব্র গরমের কারণে আরও ১০-১২ জন নেতাকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) সকাল ১০টায় এ ঘটনা ঘটে।
মারা যাওয়া মিরাজ ফকির (৪৬) বরিশালের আগৈলঝাড়া উপজেলার বাকাল ইউনিয়নের ৩ নম্বর ওয়ার্ড বিএনপির সভাপতি ছিলেন।
আগৈলঝাড়া উপজেলা বিএনপির ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়ক সিকদার হাফিজুর রহমান জানান, সকাল ১০টায় আগৈলঝাড়া ও গৌরনদী উপজেলা বিএনপির উদ্যোগে গৌরনদী সরকারি কলেজ মাঠে গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তির সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এতে অংশ নিতে আগৈলঝাড়া থেকে নেতাকর্মীরা যানবাহনে করে রওনা হন। পথে মিরাজ ফকির অসুস্থ হয়ে পড়লে তাকে গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। সেখানে চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।
তিনি আরও জানান, তীব্র গরমের কারণে আরও ১০-১২ জন নেতাকর্মী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, যাদের হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।
গৌরনদী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসক মুনীম বলেন, “হাসপাতালে আনার আগেই মিরাজ ফকিরের মৃত্যু হয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে তিনি হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। বাকিদেরও প্রয়োজনীয় চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে।”
বিডি প্রতিদিন/আশিক