দীর্ঘ ১৭ বছর আন্দোলনের ফসল নির্বাচন : শেখ মজিবুর রহমান

দীর্ঘ ১৭ বছর আন্দোলনের ফসল নির্বাচন মন্তব্য করে বিএনপি নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ওরফে ইকবাল বলেছেন, আমরা একটি অবাধ-সুষ্ঠু নির্বাচন চাই। কিন্তু কিছু কিছু দল, কিছু কিছু লোক, কিছু কিছু ছোট ছোট মুরগির বাচ্চারা নির্বাচন চায় না।
তিনি বলেন, নির্বাচন দিলে তাদের কোনো বেইল নাই। নির্বাচন যারা ছাড়াই যা খাইতে পারে, লড়তে পারে- এটাই তাদের লাভ।
নির্বাচন হয়ে গেলে র্যাব, বিজিবি, পুলিশ পাহারা দেবে না। নির্বাচন হয়ে গেলে সার্কিট হাউজে ঘুমাইতে পারবে না। নির্বাচন হয়ে গেলে সচিবালয়ে দাঁড়াতে পারবে না। নির্বাচন হয়ে গেলে পাস করতে পারবে না।তাই এখন তারা নির্বাচন চায় না।
তিনি আরো বলেন, তারা কি চায়? তারা চায় এনআরপি, বিআরপি, সিআরপি। এসব বঙ্গোপসাগরে ভেসে যাবে। বাংলাদেশের মানুষ অবাধ, সুষ্ঠু নির্বাচন চায়। আগামী ফেব্রুয়ারিতে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন হবে, ইনশাআল্লাহ।
বিডি প্রতিদিন/আশিক