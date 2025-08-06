ঐতিহাসিক ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লক্ষ্মীপুরে বিজয় র্যালি করেছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকেলে জেলা বিএনপির আয়োজনে এই কর্মসূচি পালন করা হয়।
র্যালিটি শহরের উত্তর তেমুহনী থেকে শুরু হয়ে প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। র্যালির উদ্বোধন করেন বিএনপির যুগ্ম মহাসচিব শহিদ উদ্দিন চৌধুরী এ্যানি।
বিজয় র্যালিতে অংশ নেন জেলা বিএনপির সদস্য সচিব সাহাবুদ্দিন সাবু, যুগ্ম আহ্বায়ক অ্যাডভোকেট হাছিবুর রহমান হাসিব, সদর থানা বিএনপির আহ্বায়ক মাইন উদ্দিন চৌধুরী রিয়াজ, সদস্য সচিব মোখলেছুর রহমান হারুন—সহ দলের জেলা ও উপজেলার শীর্ষ নেতাকর্মী ও বিপুল সংখ্যক নেতা-কর্মী।
বিডি প্রতিদিন/আশিক