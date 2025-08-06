প্রধান উপদেষ্টার ঘোষণায় নির্বাচন নিয়ে দোদুল্যমানতা কেটে গেছে : সালাহউদ্দিন

অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের ঘোষণায় জাতীয় সংসদ নির্বাচন নিয়ে যে দোদুল্যমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তা কেটে গেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমদ।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) রাতে রাজধানীর গুলশানে বিএনপি চেয়ারপারসনের রাজনৈতিক কার্যালয়ে প্রধান উপদেষ্টার ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় এ মন্তব্য করেন তিনি।
সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘প্রধান উপদেষ্টা ঘোষণা দিয়েছেন—আগামী ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে রমজান শুরু হওয়ার আগে নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য নির্বাচন কমিশনের কাছে তিনি চিঠি পাঠাবেন। নির্বাচন কমিশন যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। নির্বাচন কমিশন তফসিল ঘোষণা করবেন যথাসময়ে। প্রধান উপদেষ্টার এই ঘোষণার জন্য আমরা সবাই অপেক্ষা করছিলাম এবং সারা জাতি অপেক্ষা করছিল।’
তিনি বলেন, ‘নির্বাচন অনুষ্ঠান নিয়ে যে একটি দোদুল্যমানতা ছিল বলে অনেকে মনে করছিলেন, সেটা আর রইল না। সারা জাতি একটি নির্বাচনমুখী পরিবেশের মধ্য দিয়ে যাবে এবং নির্বাচনের আবহাওয়া সৃষ্টি হবে।’
বিএনপি নেতা সালাহউদ্দিন আহমদ বলেন, ‘আগামী দিনের নির্বাচন ইনশাআল্লাহ সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ, অবাধ ও বিশ্বের মধ্যে সবচেয়ে প্রশংসিত একটি নির্বাচন হবে বলে আমরা আশা করি। সেই লক্ষ্যে সমগ্র জাতিকে এবং সমস্ত জনগণকে প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমরা আহ্বান জানাচ্ছি। আমরা মনে করি এই ঘোষণার মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা আরো বেশি প্রতিষ্ঠিত হবে এবং এখন আর কোনো রকমের অনিশ্চিত পরিবেশ থাকবে না।’
বিডি প্রতিদিন/আশিক