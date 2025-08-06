জুলাই মাসের ঐতিহাসিক গণঅভ্যুত্থানে শহীদদের স্মরণে কুরআন খতম ও দোয়া মাহফিল এবং সেই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ৫ আগস্ট ফ্যাসিস্ট আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ও ছাত্র-জনতার বিজয়ের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে গাজীপুরের শ্রীপুরে আয়োজন করা হয় বিজয় র্যালি।
মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকেলে বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিজয় র্যালিটি শ্রীপুর উপজেলার মুলাইদ এলাকা থেকে শুরু হয়ে ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কের কয়েক কিলোমিটার এলাকা প্রদক্ষিণ করে। এসময় ফ্যাসিস্ট সরকারবিরোধী বিভিন্ন স্লোগানে মুখরিত হয় পুরো এলাকা।
র্যালি পূর্ববর্তী কর্মসূচির অংশ হিসেবে মুলাইদ এলাকার আর এস ক্যাফে অ্যান্ড রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত হয় শহীদদের আত্মার মাগফেরাত কামনায় কুরআন খতম, দোয়া মাহফিল এবং এতিমখানায় খাবার বিতরণ।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির আহ্বায়ক মোঃ আব্দুল মোতালেব এবং সঞ্চালনায় ছিলেন পৌর বিএনপির সদস্য সচিব বিল্লাল হোসেন বেপারী। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির কেন্দ্রীয় সহ-স্বাস্থ্য বিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক ডা. এসএম রফিকুল ইসলাম বাচ্চু।
অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—শ্রীপুর উপজেলা বিএনপির সদস্য সচিব মো. খায়রুল কবির মন্ডল আজাদ, শ্রীপুর পৌর বিএনপির আহ্বায়ক হুমায়ুন কবির সরকার, সদস্য সচিব বিল্লাল হোসেন বেপারী, মোসলেম উদ্দিন মৃধা, মোক্তারুল করিম মন্ডল শামীম, আবু জাফর—সহ শ্রীপুর উপজেলা ও পৌর বিএনপি, যুবদল ও অন্যান্য অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা।
বিডি প্রতিদিন/আশিক