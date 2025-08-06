আজকের ভাগ্যচক্র

আজকের এই দিনে জন্মগ্রহণ করায় পাশ্চাত্য মতে আপনি সিংহ রাশির জাতব্যক্তি। আপনার ওপর আজ গ্রহপিতা রবি, প্রেমের দেবতা শুক্রাচার্য ও বুদ্ধির দেবতা বুধের প্রভাব বিদ্যমান। আপনার সঙ্গে বৃষ রাশির বন্ধুত্ব শুভফল প্রদান করবে। শিক্ষার্থীদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ অপেক্ষা করবে। কর্ম অর্থ মোক্ষলাভ করাবে। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ মিটবে। মামলা মোকদ্দমায় জয়ী হবেন।
মেষ [২১ মার্চ-২০ এপ্রিল]
ভাগ্যলক্ষ্মী লক্ষ্মীর ভান্ডার পূর্ণ করবে। দীর্ঘদিনের লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। কর্ম ব্যবসায় লাগাতার উন্নতি করবেন। বাড়িতে নতুন আসবাবপত্রের পসরা সাজবে। সন্তানদের ক্যারিয়ার অধ্যয়ন স্বাস্থ্যবিষয়ক দুশ্চিন্তা ঘুচবে। ধর্ম পরোপকার ও সৃজনশীল কাজের প্রতি ঝুঁকবে।
বৃষ [২১ এপ্রিল-২০ মে]
দুর্ঘটনা ও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে নিজেকে গুটিয়ে রাখুন। দাম্পত্য সুখ শান্তি বজায় রাখতে জীবনসঙ্গীর মতকে গুরুত্ব দিন। মনঃকষ্ট মনোবেদনা মনচঞ্চলতা বাড়বে। প্রেম বন্ধুত্ব ফাটল ধরবে। দ্রুতগতির বাহন বর্জনীয়। শিক্ষার্থীদের মন ফেসবুক অনুচিত কাজবাজের প্রতি ঝুঁঁকবে।
মিথুন [২১ মে-২০ জুন]
জীবন সাথী ও শ্বশুরালয় থেকে ভরপুর সহযোগিতা পাবেন। অংশীদারি ব্যবসার বহুল প্রচার ঘটবে। দাম্পত্য কলহ বিবাদের মীমাংসা হবে। জীবনসঙ্গীর কর্মপ্রাপ্তির বাসনা পূরণ হবে। গৃহবাড়ি অতিথি সমাগমে মুখর হয়ে থাকবে। পরিবারে ছোট্ট নতুন মুখের আগমন ঘটবে।
কর্কট [২১ জুন-২০ জুলাই]
আগুন বিদ্যুৎ দ্বিচক্রযান বর্জনীয়। না বুঝে চুক্তি সম্পাদন ও বিনিয়োগ ঘাতক প্রমাণিত হবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের মাথায় হাত দিয়ে কার্য উদ্ধার করতে হবে। গুরুজনদের প্রতি নজর দিন। অর্থ কড়ি সতর্কতার সঙ্গে নাড়াচাড়া করুন। শিক্ষার্থীদের মন ফেসবুক ইউটিউব প্রেম প্রসঙ্গের প্রতি আকৃষ্ট থাকবে।
সিংহ [২১ জুলাই-২০ আগস্ট]
কর্ম ব্যবসায় তরতাজা উন্নতি করবেন। শিক্ষার্থীরা মনের মতো কলেজ-ভার্সিটিতে ভর্তির সুযোগ পাবে। হারানো পিতৃমাতৃ ধন সম্পদ ফিরে পাবেন। আর্থিক দৈন্যদশা কাটবে। সন্তানরা আজ্ঞাবহ থাকবে। শত্রু ও বিরোধীরা পরাস্ত হবে। লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।
কন্যা [২১ আগস্ট-২২ সেপ্টেম্বর]
জীবনসাথী ও শ্বশুরালয় থেকে সহযোগিতা পাবেন। জমিজমা সংক্রান্ত বিরোধ মিটবে। গৃহবাড়িতে মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান হওয়ায় সাজ সাজ রব রব করবে। শ্রমিক-কর্মচারীদের মনে মালিকপ্রীতি জাগ্রত হবে। কন্যা সন্তানরা অধিক প্রতিষ্ঠা পাবে। মামলা মোকদ্দমা মীমাংসার দিকে ধাবিত হবে।
তুলা [২৩ সেপ্টেম্বর-২২ অক্টোবর]
ভাইবোনদের কাছ থেকে প্রাপ্ত সহযোগিতা স্বপ্ন পূরণ করবে। সন্তানদের ক্যারিয়ার অধ্যয়ন স্বাস্থ্যবিষয়ক দুশ্চিন্তা ঘুচবে। কর্ম অর্থ মোক্ষ লাভের পথ খুলে দেবে। লটারি জুয়া রেস শেয়ার হাউজিং এড়িয়ে চলুন। শত্রুরা পিছু হটতে বাধ্য হবে। মন ধর্ম ও সৃজনশীল কাজের প্রতি ঝুঁকবে।
বৃশ্চিক [২৩ অক্টোবর-২১ নভেম্বর]
অন্ন বস্ত্র বাসস্থানের অভাব ঘুচবে। ব্যবসায় লাগাতার উন্নতি করবেন। শূন্য পকেট পূর্ণ হবে। ধার কর্জ ঋণ মুক্ত করবে। গোটা পরিবারে সম্প্রীতির মেলবন্ধন রচিত হবে। দলিলপত্র হাতে আসবে। প্রেম রোমান্স বিনোদন ভ্রমণ শুভ হবে। ভাঙা বন্ধুত্ব পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা।
ধনু [২২ নভেম্বর-২০ ডিসেম্বর]
নিঃসন্তান দম্পতির কোল আলোকিত হবে। গৃহবাড়ি, যানবাহন ও বস্ত্রালংকার ক্রয়ের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে। হাতে থাকা প্রতিটা কাজ সহজে সম্পন্ন হবে। দিনটি স্মরণীয় বরণীয় রেকর্ডীয় হবে। পিতা-মাতার স্বাস্থ্য ভালোর দিকে যাবে। শত্রু ও বিরোধী পক্ষরা পরাস্ত হয়ে পড়বে।
মকর [২১ ডিসেম্বর-১৯ জানুয়ারি
দ্রুতগতির বাহন এড়িয়ে চলা শ্রেয় হবে। পরিবারে কোনো বয়স্ক লোকের শরীর সাস্থ্য খারাপ হবে। অত্যাবশ্যকীয় বিবাহে কোনো না কোনো বাধা আসতে পারে। আয় উপার্জনের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্যতা রক্ষা করা কঠিন হবে।মন ধর্মের প্রতি ঝুঁকবে। ধারকর্জ ঋণের জালে আটকে পড়তে হবে।
কুম্ভ [২০ জানুয়ারি-১৮ ফেব্রুয়ারি]
নিত্যনতুন সুযোগ আসবে হাতের মুঠোয়। আটকে থাকা কাজ সচল হবে। ব্যবসায় মজুত মালের দাম বাড়বে। পাওনা টাকা আদায় হবে। গৃহবাড়িতে নতুন আসবাবপত্র ও বস্ত্রালংকারের পসরা সাজবে। দীর্ঘদিনের দাম্পত্য কলহ বিবাদের মীসাংসা হবে। মন সংগীতের প্রতি ঝুঁকবে।
মীন [১৯ ফেব্রুয়ারি-২০ মার্চ]
জীবিকার ভিত মজবুত হবে। কর্ম সপরিবারে কাছেপিঠে ভ্রমণে যাওয়ার সম্ভাবনা। শিক্ষার্থীদের মনোবাসনা পূর্ণ হবে। অর্থ যশ খ্যাতি প্রতিষ্ঠা হাতের মুঠোয় আসবে। নিত্যনতুন স্বপ্ন পূরণের জন্য দিনটি রেকর্ড হয়ে থাকবে। শত্রু ও বিরোধী পক্ষের প্রায় সিংহভাগ কুপরিকল্পনা নস্যাৎ হবে। সন্তানদের সাফল্যে গৌরবান্বিত হবেন।