গণঅভ্যুত্থানের বর্ষপূর্তি উপলক্ষে লক্ষ্মীপুরে বর্ণাঢ্য বিজয় র্যালী করেছে বিএনপি। মঙ্গলবার (৫ আগস্ট) বিকেলে সদর উপজেলা পশ্চিম বিএনপির আয়োজনে দালালবাজার এলাকায় এ র্যালী অনুষ্ঠিত হয়।
বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে আয়োজিত বিজয় র্যালীটি স্থানীয় বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে। কর্মসূচিতে বিএনপি, যুবদল ও ছাত্রদলের বিপুলসংখ্যক নেতাকর্মীর অংশগ্রহণে এলাকাজুড়ে উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়।
র্যালীতে উপস্থিত ছিলেন বিএনপির চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আবুল খায়ের ভূঁইয়া, সদর উপজেলা (পশ্চিম) বিএনপির আহ্বায়ক আবদুল করিম ভূঁইয়া মিজান, সদস্য সচিব কামরুজ্জামান সোহেল, সিনিয়র যুগ্ম আহ্বায়ক রাব্বি এলাহী জহির, যুগ্ম আহ্বায়ক এডভোকেট জহিরুল আলম, মহিউদ্দিন পাটোয়ারী বিটু, জামাল হোছাইন, যুবদল নেতা এ কে এম ফরিদ উদ্দিন, এম এ মমিন, জাকির হোসেন, আমির আহমেদ রাজু, ছাত্রদল নেতা আবদুল মজিদ প্রমুখ।
